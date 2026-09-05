La reacción de Toto Wolff al perder la pole con Gasly y Alpine en el GP de Italia

Toto Wolff dejó ver toda su frustración en el momento en que Pierre Gasly desplazó de la pole position a George Russell en la clasificación para el Gran Premio de Italia.

La reacción de Wolff se desencadenó en los momentos finales de la Q3 en Monza cuando el piloto de Alpine consiguió una sorprendente pole position, superando al piloto de Mercedes por apenas 0.060 segundos.

La escudería de Brackley compartió su propia vista entre bastidores del momento, con el pie de foto: "Esto va para todas las pantallas de las computadoras, lo sentimos; simplemente queríamos mucho esa pole para George Russell. Pero felicidades a Alpine."

A Wolff le preguntaron desde detrás de la cámara si la pantalla estaba bien y qué había pasado. "Está bien", dijo. "Solo me importaba mucho que George estuviera en la pole. Era el coche más rápido ahí fuera. Y luego nos vimos comprometidos en la última vuelta, así que... sí, eso fue molesto."

Añadió: "Me alegro por Alpine. Tuvimos una pequeña parte en ello [como equipo cliente de Mercedes] y que ellos estén en la pole es algo diferente, y han hecho un buen trabajo."

En el momento de escribir estas líneas, el clip compartido por Mercedes ya había sido visto más de 134,000 veces. "¡Toto enfadado, te echábamos de menos!", comentó un fan.

Mientras hablaba con Sky Sports F1 tras la clasificación, Wolff explicó que Gasly no puede ser descartado como una amenaza para el Gran Premio de Italia.

"Siempre hay que tomarse a todos en serio", dijo. "Tienen una enorme cantidad de velocidad en recta. Han eliminado mucha resistencia aerodinámica.

"Y en una sola vuelta, eso demostró ser lo necesario. La carrera es un juego completamente diferente. Así que ya veremos."

Russell saldrá junto a Gasly en la primera fila del Gran Premio de Italia desde la segunda posición. Aunque Oscar Piastri, de McLaren, clasificó tercero, recibió una penalización de tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Liam Lawson en la curva 2. Como resultado, Charles Leclerc y Lewis Hamilton de Ferrari saldrán tercero y cuarto, respectivamente.