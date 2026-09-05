La bronca de Russell con Verstappen en Monza: "Pisó los frenos a fondo"

George Russell se mostró molesto con Max Verstappen por "pisar a fondo los frenos" al inicio de sus últimas vueltas de la Q3 en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde el piloto de Mercedes se quedó por muy poco sin la pole.

De cara a la tanda decisiva de la clasificación, Verstappen encabezaba un tren con Kimi Antonelli y Russell, que planeaban trabajar juntos para darle a Russell el mejor rebufo posible, ya que Antonelli afrontaba de todos modos una penalización en la parrilla.

Pero aunque Antonelli y Russell inicialmente tenían un margen saludable respecto al coche de Red Bull, hacia el final de sus vueltas de salida - en la recta trasera antes de la curva Parabolica - los tres coches se agruparon cuando Verstappen condujo extremadamente despacio hacia la última curva de Monza. Verstappen aceleró justo por delante de Antonelli, asegurándose de que él y Russell estuvieran demasiado cerca como para que el italiano pudiera darle un rebufo a su compañero de equipo en Mercedes.

Antonelli se apartó y abandonó su vuelta, mientras que Russell también sintió que estaba demasiado cerca del neerlandés para completar una vuelta de clasificación óptima.

"Tuvimos un poco de lío con Verstappen al entrar en la vuelta," se enfureció Russell al perder la pole frente a Pierre Gasly de Alpine. "Todo parecía ir bien, pero luego, al entrar en Parabolica, Max simplemente pisó a fondo los frenos y no quería ser el coche de delante.

"Es una de esas cosas, no puedes controlar lo que hacen los demás. Kimi estaba ahí para darme el rebufo, lo cual hizo perfectamente en el primer intento. Pero obviamente con Max, creo que también le complicó a Kimi saber qué hacer. Así que fue simplemente un poco desafortunado.

"Hice mi vuelta a un segundo y medio de Max, lo cual no era ideal."

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Verstappen reconoció que también quería aprovechar un rebufo de Antonelli, algo que en Monza puede marcar fácilmente la diferencia entre la pole y clasificarse fuera de la primera fila. Pero el cuatro veces campeón del mundo dijo que tuvo problemas con la unidad de potencia mientras se preparaba para su vuelta lanzada, con el motor titubeando al subirlo de revoluciones.

Cuando se le preguntó si quería obligar a Antonelli a pasar, respondió: "Sí, pero también estaba intentando acelerar y entonces el motor se cortó. Tenía tantas cosas pasando, es súper complicado."

Pero el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, no tenía dudas de que Verstappen estaba jugando de forma "inteligente".

"Max, por supuesto, lo hizo de forma muy inteligente, hizo que todos se agruparan antes de la última curva," dijo Wolff a Sky Sports Alemania. "Eso significó que Kimi estaba demasiado cerca para darle un buen rebufo a George, y George luego pasó toda la vuelta a menos de dos segundos de Max. Especialmente en la Parabolica, salió perjudicado porque simplemente iba pegado a la caja de cambios de Max."

Verstappen terminó sexto, pero ganará una posición en la parrilla de salida del domingo tras la penalización en parrilla de Oscar Piastri por obstaculizar al compañero de equipo de Verstappen, Liam Lawson.