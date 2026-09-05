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Fórmula 1 GP de Italia

La parrilla de salida actualizada del GP de Italia tras la sanción a Piastri

Oscar Piastri fue penalizado tras la clasificación del Gran Premio de Italia, lo que cambió el orden de salida para la carrera del domingo.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La parrilla de salida del Gran Premio de Italia de F1 cambió una vez terminada la sesión de clasificación por un castigo de los comisarios a Oscar Piastri.

El piloto de McLaren había sido tercero en la sesión, detrás de Pierre Gasly y de George Russell, pero estaba bajo investigación por obstruir a Liam Lawson durante la Q2.

Los comisarios analizaron la situación y le aplicaron una penalización de tres posiciones a Piastri que de esta manera cae al sexto puesto.

Esto permite el avance de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton y del Red Bull de Max Verstappen.

Franco Colapinto arrancará séptimo el domingo y Sergio Pérez lo hará desde la 17° posición.

También lee:

La parrilla de salida actualizada para el Gran Premio de Italia de F1

1

 Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

3

 Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

5

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Oscar Piastri (P) +3
(McLaren)

7

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

9

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

11

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

13

 Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

15

Japan Yuki Tsunoda
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

17

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

19

 Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Kimi Antonelli (P)
(Mercedes)

21

New Zealand Liam Lawson (P)
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Alexander Albon (P)
(Williams)

 

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