La parrilla de salida actualizada del GP de Italia tras la sanción a Piastri
Oscar Piastri fue penalizado tras la clasificación del Gran Premio de Italia, lo que cambió el orden de salida para la carrera del domingo.
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
La parrilla de salida del Gran Premio de Italia de F1 cambió una vez terminada la sesión de clasificación por un castigo de los comisarios a Oscar Piastri.
El piloto de McLaren había sido tercero en la sesión, detrás de Pierre Gasly y de George Russell, pero estaba bajo investigación por obstruir a Liam Lawson durante la Q2.
Los comisarios analizaron la situación y le aplicaron una penalización de tres posiciones a Piastri que de esta manera cae al sexto puesto.
Esto permite el avance de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton y del Red Bull de Max Verstappen.
Franco Colapinto arrancará séptimo el domingo y Sergio Pérez lo hará desde la 17° posición.
La parrilla de salida actualizada para el Gran Premio de Italia de F1
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1
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Pierre Gasly
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2
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George Russell
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3
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Charles Leclerc
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4
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Lewis Hamilton
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5
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Max Verstappen
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6
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Oscar Piastri (P) +3
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7
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Franco Colapinto
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8
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Lando Norris
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9
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Arvid Lindblad
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10
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Gabriel Bortoleto
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11
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Oliver Bearman
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12
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Nico Hülkenberg
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13
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Carlos Sainz
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14
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Esteban Ocon
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15
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Yuki Tsunoda
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16
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Valtteri Bottas
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17
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Sergio Pérez
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18
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Fernando Alonso
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19
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Lance Stroll
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20
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Kimi Antonelli (P)
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21
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Liam Lawson (P)
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22
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Alexander Albon (P)
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