Verstappen explica por qué dijo que el Red Bull está "hecho de papel"

Después de los entrenamientos del viernes y de experimentar una 'desconexión' en el equilibrio del coche, Max Verstappen ya sabía que la clasificación de Fórmula 1 en Monza sería difícil, y así se demostró un día después. El piloto de Red Bull marcó el sexto mejor tiempo el sábado, a casi tres décimas del sorprendente poleman Pierre Gasly, pero eso no cuenta toda la historia.

Cuando el jefe del equipo, Laurent Mekies, salió por la radio después para disculparse por la caótica última vuelta, Verstappen respondió diciendo que el RB22 está hecho de papel.

Hablando más tarde con los medios neerlandeses en el paddock, el cuatro veces campeón del mundo explicó exactamente qué había detrás de ese comentario: "A veces tenemos componentes en el coche que se rompen o se quedan atascados. He tenido esa sensación bastante a menudo durante toda la temporada.

"A veces ocurre en los entrenamientos y entonces todavía puedes arreglarlo para el día siguiente. A veces ocurre durante la carrera, que es lo que me pasó en Austria, y ahora ocurrió entre la FP3 y la clasificación.

"Entonces el coche ya no absorbe correctamente los baches y los pianos. Nuestro coche simplemente rebota mucho más entonces y sin duda perdimos mucho tiempo por vuelta por eso."

Preguntado por Motorsport.com, Verstappen dice que el problema está en la parte trasera del RB22. Comprensiblemente, no quiere entrar en detalles, pero recalca que ciertos componentes de la parte trasera 'no son lo suficientemente buenos' para superar un fin de semana de carrera.

Según el neerlandés, algunos componentes de la parte trasera del RB22 actualmente "no son lo suficientemente buenos". Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Yo sé dónde está, pero no soy el ingeniero que puede solucionarlo," dijo. "Tengo algunas ideas, pero llevo años lidiando con esto."

Este último comentario es notable dado que el reglamento técnico se revisó por completo para 2026 y esencialmente todo en el coche de este año es nuevo. Sin embargo, según Verstappen, Red Bull lleva años luchando con el mismo problema.

"El equipo sí me escucha y también están intentando solucionarlo, pero de momento simplemente no lo están consiguiendo," dijo Verstappen. "Algunos fines de semana lo sufres menos porque pasas menos por los pianos y tienes menos de esos impactos fuertes.

"En Zandvoort no completé una vuelta, así que nunca sabes cómo habría evolucionado durante el resto de la carrera. Pero sí, ocurre muy a menudo."

Verstappen asume menos riesgos debido a la 'degradación del coche'

Incluso significa que Verstappen, según admite él mismo, asume menos riesgos en ciertos momentos en comparación con temporadas anteriores de F1: "Ya me ha pasado unas cuantas veces esta temporada, sí, que deliberadamente me contengo un poco

"Por supuesto, ya hemos tenido muchos problemas esta temporada y si estás luchando por el séptimo puesto, tampoco deberías conducir así. Si entonces algo sale mal…"

Aunque esto supone un problema de seguridad menor que los problemas de Red Bull con el alerón trasero, Verstappen afirma que no está asumiendo todos los riesgos en 2026. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Verstappen sí subraya que el problema en Monza, a diferencia de sus accidentes anteriores causados por el alerón trasero giratorio, no es un problema de seguridad.

"No. Mira, con ese alerón trasero, si de repente pierdes aerodinámica en algún punto, entonces eso es muy peligroso. Pero esto es simplemente tiempo por vuelta que estás regalando," explicó.

"Ahora sigues conduciendo al límite, pero no puedes aprovechar de forma óptima el potencial porque el coche rebota por todas partes."

Después del mensaje de radio de Verstappen sobre que el RB22 estaba hecho de papel, rápidamente se convirtió en un juego de palabras 'papier-Wache' en las redes sociales, un juego en francés con el 'papel maché' y el director técnico de Red Bull, Pierre Waché.

Verstappen puede reírse del juego de palabras, pero añade: "Sí, ¡mejor no uso yo ese chiste!"

"Pero, en cualquier caso, es una pena. Sé que todos están haciendo todo lo posible y tampoco puedes culpar a una sola persona, porque al final es un equipo muy grande.

"Simplemente es una pena que muchas cosas esta temporada no estén siempre bien, o al menos no estén funcionando correctamente."

Max Verstappen predice una carrera difícil el domingo en Monza. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Verstappen ya ni siquiera se sorprende por los muchos contratiempos de Red Bull

Verstappen ha dicho anteriormente que algo parece ir en contra de Red Bull cada fin de semana de carrera. El sábado, no fue solo la degradación del coche, sino también el plan del rebufo el que se vino abajo.

Liam Lawson no logró llegar a la Q3 después de verse retenido en la primera chicana por Oscar Piastri, quien en consecuencia tiene que perder tres posiciones en la parrilla.

"Ya ni siquiera me sorprende. Casi todos los fines de semana algo sale mal a lo largo de la temporada," dijo Verstappen. "Siempre quiero sacar lo mejor de ello y si eso no ocurre porque algo sale mal todo el tiempo, entonces por supuesto sigo frustrándome.

"Pero por otro lado, de todos modos no estás luchando por el campeonato, así que solo tienes que intentar ponerlo un poco en perspectiva."

Verstappen solo puede luchar por algún podio ocasional o una victoria este año, aunque incluso eso será difícil en Monza. Preguntado sobre qué debería ser normalmente posible en cuanto a ritmo de carrera, Verstappen concluye: "No lo sé, realmente depende de cómo se sienta el coche mañana con este problema.

"Si pueden arreglarlo para mañana y si el coche se siente un poco como en el tercer entrenamiento, entonces por supuesto intentaré ir con ese grupo de delante. Pero si se siente como ahora, entonces no tengo mucha confianza."