Silverstone instala barreras extra por el accidente de Kvyat

El piloto de AlphaTauri perdió el control de su monoplaza dañado en Maggotts el fin de semana pasado, y acabó impactando contra la barrera descubierta exterior de Becketts.

Si bien es un lugar donde no suele pasar nada, la FIA prefiere no arriesgarse y antes del Gran Premio del 70 Aniversario ha comenzado a instalar protección extra, como se puede ver en las imágenes de arriba.

En una nota enviada antes del fin de semana notificando a los equipos sobre los cambios en la pista, el director de la carrera de la F1, Michael Masi, explicó: "Se instaló una barrera de neumáticos de aproximadamente 36 metros de largo en la parte trasera de las escapatorias de la curva 11".

El enorme daño que sufrió el auto de Kvyat dada la naturaleza del impacto hizo que los comisarios tardaran tanto en retirarlo durante la carrera.

Cuando se le preguntó por qué duró tanto la extracción, y si estaba relacionado con el personal reducido debido al protocolo de COVID-19, Masi contestó: "El enorme daño realmente provocó que fuera más difícil recuperar ese coche. No creo que tuviera nada que ver con el menor número de comisarios, en absoluto".

"Y en realidad, para ser sincero, la reducción del número de comisarios aquí no tienen nada que ver con las que hay fuera de la pista, así que eso no afectó".

El único otro cambio en el circuito de Silverstone es un nuevo piano de 30 metros que se instaló en Chapel, lo que debería disuadir a los pilotos de recortar y usar parte del césped como hicieron el fin de semana pasado.

Kvyat no fue el único piloto que chocó contra una barrera 'descubierta' durante el fin de semana del GP de Gran Bretaña, ya que Alex Albon tuvo un gran golpe en Stowe durante los entrenamientos del viernes.

Pero aunque el coche de Albon resultó gravemente dañado en un impacto que fue de 20G, Masi cree que no era necesario tomar medidas de seguridad extra durante este fin de semana.

"Creo que el punto donde golpeó no es algo inusual", dijo. "El ángulo de impacto estaba dentro de las pautas que tenemos en nuestras simulaciones".

"Así que no, no veo que haya que cambiar esa barrera. Fue un incidente muy extraño en ese momento, siendo sinceros".

