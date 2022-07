Sainz: haré todo para defender la pole de Verstappen y Leclerc

Después de liderar la jornada del viernes, Carlos Sainz afrontaba el sábado con la máxima motivación posible y eso se dejó notar en la sesión clasificatoria, donde el piloto madrileño de Ferrari consiguió la primera pole position de su carrara deportiva en la Fórmula 1.

Tanto en la Q1, como en la Q2, el piloto español repitió resultado y terminó cuarto, lejos del mejor tiempo y en ambas ocasiones por detrás de Max Verstappen y Charles Leclerc, los dos pilotos a los que todos apuntaban como claros favoritos.

Finalmente, Sainz llegó a la Q3 con un único objetivo; conseguir su primera pole. Con la lluvia y los neumáticos intermedios, el madrileño dio sensaciones de no estar cómodo, pero en su último giro, consiguió un crono que ya nadie podría mejorar, un 1:40.983 que le otorgaba la primera pole position de su carrera deportiva, por delante de Verstappen, Leclerc y Sergio Pérez.

Nada más bajarse de su Ferrari F1-75, el #55 fue el primero en mostrarse sorprendido por su haber sido el piloto más rápido de la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1.

"Ya tocaba una alegría con esta pole en condiciones complicadas, condiciones que siempre me han gustado y en las que siempre he ido bien. Así que, qué mejor sitio que Silverstone con lluvia para lograr la primera pole".

"Fue una buena vuelta, limpia, pero estaba luchando mucho con el agua que se quedaba estancada, había mucha, incluso en la línea de carrera, y era muy fácil hacer un error y perder la vuelta".

"Me faltó bastante batería, en la recta de atrás me quedé sin batería y perdimos dos o tres décimas en la recta creo, por lo que creía que no iba a ser suficiente, pero la vuelva ha debido ser bastante buena".

"También es más difícil conseguir temperatura con el intermedio en estas condiciones. Al final pude hacer una vuelta que en ese momento no pensaba que era tan especial y fue la pole position, lo que obviamente fue un poco sorprendente", dijo el español de Ferrari.

Pensando en la carrera, Sainz se mostró positivo y cree que si no sucede nada raro, podría conseguir en Silverstone la primera victoria de su carrera deportiva en la Fórmula 1, aunque eso sí, espera una dura rivalidad por parte de Verstappen y su compañero Leclerc, sus dos inmediatos perseguidores.

"Mañana creo que volvemos a seco, pero aquí siempre hay riesgo de que caiga un chubasco de estos que mojan la pista entera".

"El ritmo ha estado ahí todo el fin de semana, excepto en la FP3, donde tuvimos algunos problemas que creemos que hemos corregido para la clasificación, pero si me baso en mi ritmo de FP2, entonces deberíamos estar en una buena posición para tratar de mantenerlo [el liderato]".

"Estoy seguro de que Max y Charles presionarán mucho, pero haré todo lo posible, por supuesto", concluyó un Carlos Sainz que hoy ha hecho historia y que mañana podría repetirla.