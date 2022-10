Sainz debió cambiar "completamente" su estilo de manejo en la F1 2022

El español esperaba dar un golpe de timón este año después de una buena primera temporada con Ferrari en 2021, en la que tuvo pocos problemas para adaptarse a su nuevo entorno.

Sin embargo, Sainz arrancó un poco con el pie izquierdo el curso 2022, ya que no pudo sentirse tan cómodo con el F1-75 como su compañero de equipo Charles Leclerc.

Eso le dejó a un par de décimas de distancia del monegasco desde el principio, mientras él y sus ingenieros de Ferrari se dedicaron a buscar soluciones para intentar que se sintiera más a gusto con el coche.

A pesar de los numerosos experimentos de puesta a punto, ningún cambio dio a Sainz el avance que necesitaba, por lo que solo un replanteamiento completo de su manera de conducir el coche le ayudó a cambiar las cosas.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, Sainz asegura que la situación a la que se enfrentó en las primeras carreras fue difícil de soportar porque era algo que nunca había experimentado en su carrera.

"Fue claramente, en primer lugar, frustrante después de un primer año tan fuerte con el equipo, donde encontré muy pocos problemas con el coche", dijo.

"Sentí que, tras las primeras carreras de 2021, sabía dónde estaba el límite del coche. Solo tenía que encontrar una o dos décimas en cierto tipo de curvas y estaba listo para competir. Por eso la segunda mitad de la temporada fue tan fuerte y pude ponerme a tope".

"Este año teníamos por fin un coche competitivo, por fin un monoplaza capaz de luchar por las victorias, y de repente me encuentro en una posición en la que nunca me había encontrado, que es estar a más de dos décimas".

"Nunca he estado a más de dos décimas de un compañero de equipo, y me estaba rascando la cabeza para ver de dónde venía todo ese tiempo de vuelta. Fue frustrante, porque era la primera vez que tenía un coche competitivo que me permitía luchar por ganar".

Aunque Sainz se mostró reacio a explicar cómo dio por fin un paso adelante en Canadá, antes de conseguir su primera pole position y la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, finalmente se sinceró sobre cómo tuvo que asumir la responsabilidad de hacer las cosas de forma diferente.

"Mantuve bastante en secreto de dónde venían mis problemas", comentó. "Creo que la gente que entiende el deporte, y la gente que hace análisis en profundidad, más o menos me conoce ya, y sabe de dónde venían los problemas. Pero para abreviar, tuve que cambiar completamente mi estilo de conducción".

"Tuve que cambiar completamente mi forma de conducir, de una manera muy poco natural, y hacerla natural, lo cual lleva mucho tiempo".

"También tuve que probar cosas con la configuración. La mayoría eran en la dirección equivocada, y luego volver a encontrar una buena dirección, y eso lleva carreras. Ya no hay test, así que hay que probar en los fines de semana de carrera".

"Eso significa que a veces tienes que completar un fin de semana de carrera con una configuración en la que básicamente te has equivocado. Y eso significaba otro fin de semana sin rendimiento".

"Eso acumuló frustración hasta que creo que fue más o menos en Canadá donde encontré un poco mi camino. Y desde entonces, he empezado a rendir un poco mejor".

Pese a que Carlos Sainz no quiso revelar ningún secreto técnico, dijo que los problemas giraban principalmente en torno a la velocidad de curvas específicas en las que Leclerc iba mejor que él.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

"Era un poco en todas partes, pero era un cierto tipo de velocidad de las curvas y un cierto estilo de conducción que no estaba haciendo bien con este coche", analizó.

"A veces pasa en la carrera de un piloto. Te subes a un coche, como hice en 2021, y no haces nada: solo lo conduces, y eres rápido enseguida".

"Luego, a veces, te subes a otro monoplaza, crees que has hecho un buen tiempo por vuelta, pero luego lo ves comparado con otros y no es tan rápido", explicó el madrileño. "Es natural, pero me frustró que ese punto de mi carrera tuviera que llegar justo cuando tenía un coche competitivo".

Sainz explicó que la necesidad de adaptarse más a lo que el monoplaza necesitaba, en lugar de poder cambiar la configuración a su medida, fue impulsada por el alcance de las limitaciones técnicas del reglamento de 2022.

"El equipo, obviamente, me escuchó y sabía dónde estaban mis problemas", dijo. "Pero en una época de límite presupuestario, y con un reglamento de coches tan sencillo como el que tenemos hoy en día, son monoplazas muy simples. Tienes muy poca libertad para jugar con la puesta a punto".

"No fue hasta muy tarde cuando hemos introducido un par de cosas que me han ayudado a sacar realmente un poco más del coche".

"Desde Barcelona, que fue mi punto más bajo en términos de velocidad en clasificación y en carrera, traté de cambiar mi pilotaje y de encontrar un monoplaza que más o menos me diera un poco de confianza".

Desde que se empezó a sentir cómodo con el Ferrari 2022, Sainz ha visto mejora su rendimiento, que espera que le dé las bases para tener una temporada 2023 mucho mejor. Sin embargo, a pesar de algunas actuaciones muy fuertes, confiesa que todavía no se siente tan cómodo como le gustaría.

"Hay pequeñas cosas que de repente te suben la confianza y ahí es donde empecé a sentir que también puedo ser rápido con este coche", continuó.

"Al principio del año, siempre tienes tus dudas. ¿Va a darme este coche la confianza que tenía con el del año pasado? ¿Voy a encontrar alguna vez la conducción adecuada para llevar este coche al nivel que sé que puedo? Tienes esas dudas".

"Pero luego esos pequeños detalles te ayudan a confiar en el proceso y a confiar en todo el trabajo duro que tuve que hacer, aunque hubo muchas veces que me equivoqué con la dirección de la puesta a punto, con mi conducción".

"Todavía no es un coche que me guste, sinceramente, en la forma de conducirlo. Todavía tengo que pensar mucho mientras piloto. Y todavía no conduzco con total naturalidad. Pero al menos sé que si lo pongo todo junto, puedo estar ahí".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!