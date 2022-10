AlphaTauri le exigirá de inmediato a de Vries en la F1 2023

Nyck de Vries será piloto de AlphaTauri el año que viene en la F1, donde llegará tras haber debutado de urgencia en el GP de Italia para Williams en septiembre pasado y tras un par de temporadas en las que sirvió como piloto de reserva y desarrollo de Mercedes.

Ser parte de la escudería de Brackley le ha dado tiempo en el simulador y también este año ya disputó tres sesiones oficiales de entrenamientos libres, una con Mercedes y las restantes con Aston Martin y Williams, mientras que se espera que vuelva a estar presente en la FP1 de México en el coche de George Russell.

Todo esto, sumado a sus campeonatos en la Fórmula 2 y la Fórmula E, hacen que AlphaTauri no piense en tratar a de Vries como un novato más cuando sea parte de la escudería de Faenza en 2023.

"Espero que este período de aprendizaje para Nyck se reduzca a un par de pruebas", dijo Tost al ser preguntado si mantendrá su filosofía de que un debutante necesita tres años para aprender realmente cómo es la F1.

"Eso significa que espero que sea muy competitivo desde la primera carrera de 2023", agregó el austriaco.

Consultado también si piensa que de Vries podrá emerger como el líder del equipo por sobre su compañero, Yuki Tsunoda, en cuanto a la dirección de desarrollo del monoplaza, Tost cree que será importante ver con qué herramienta inicial cuentan sus pilotos.

"Ya veremos. La dirección del equipo depende también del rendimiento del coche. Si tenemos un buen coche, es fácil para los dos pilotos. Si tenemos problemas en el coche, creo que no será tan fácil solucionarlo todo, porque Nyck no tiene tanta experiencia en la Fórmula 1, y Yuki todavía está en proceso de aprendizaje, pero creo que el año que viene Yuki debería estar lo suficientemente maduro como para dar consejos técnicos. No obstante, espero mucho de Nyck porque tiene experiencia en categorías donde ha ganado carreras y campeonatos y, por tanto, una vez más, si el coche funciona, creo que tendremos un año exitoso", comentó.

El responsable de AlphaTauri se refirió además a qué espera de Tsunoda en 2023, que marcará la tercera temporada del japonés en la máxima categoría.

"Yuki está dando buenos pasos, pero, por supuesto, tiene que trabajar un poco en su disciplina, pero tengo mucha confianza en que Yuki tendrá una actuación realmente buena. Nos lo demostró aquí en Suzuka (por el viernes del GP de Japón), porque era la primera vez que salía con el coche de Fórmula 1 y tiene una velocidad natural fantástica, y todos los demás componentes los tendremos bajo control. Por lo tanto, estoy convencido de que Yuki tendrá un futuro exitoso, y que el año que viene, junto con Nyck, tendremos un equipo fuerte", finalizó.

