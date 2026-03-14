La clasificación en China estuvo lejos de ser sencilla para George Russell después de sufrir una rotura del alerón delantero en la Q2 y luego detenerse brevemente en pista en la curva 5 durante la Q3. Russell había ganado antes la carrera sprint desde la pole position, pero se mostró mucho menos seguro durante lo que resultó ser una sesión de clasificación complicada.

Mercedes dice que todavía está investigando la causa del problema que hizo que el coche de Russell entrara en modo anti-stall poco después de salir del garaje, se detuviera en pista y luego quedara atrapado en primera marcha después de que lograra volver a ponerlo en movimiento. Con el tiempo corriendo, el equipo esencialmente tuvo que recurrir a la clásica estrategia de apagar y volver a encender: recorrer varias configuraciones predeterminadas, cambiar el volante y efectuar un reinicio.

Cuando el coche volvió a encenderse seguía atascado en primera marcha, pero otro reinicio permitió que pasara a punto muerto y volviera a engranar marchas con normalidad. Russell salió del garaje con poco más de dos minutos en el reloj y logró colocar su Mercedes en segundo lugar en la parrilla, a 0.222s de su compañero de equipo Kimi Antonelli.

"Fue una sesión realmente loca desde el final de la Q2", dijo Russell.

"El alerón delantero se rompió y el equipo no estaba seguro de si se había roto o no. Yo estaba bastante convencido de que sí, y hubo algo de estrés alrededor de eso y del cambio del alerón delantero.

"Y luego, en cuanto salí a la pista, pude notar que algo no estaba bien, deteniéndome en la pista, intentando reiniciar el auto. No arrancaba. Luego arrancó más tarde, regresé y no podía cambiar de marchas.

"Y luego, obviamente, logramos salir a pista con segundos de margen. Así que estoy realmente muy feliz de estar sentado aquí ahora mismo, porque fácilmente podría haber estado décimo sin un tiempo en el clasificador."

George Russell admitió que tuvo suerte de estar en la primera fila junto a su compañero de equipo Antonelli. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

La salida tardía de Russell del garaje significó que solo tuvo la vuelta para prepararse para su vuelta cronometrada.

"Fue lo mejor que podía haber logrado, pero no tenía batería al comenzar mi vuelta y mis neumáticos estaban fríos", explicó.

"Pero estoy muy agradecido de estar sentado aquí ahora mismo. Fue más un caso de poner un tiempo en la tabla.

"Sabía que Kimi ha estado realmente fuerte y que las cosas estaban lejos de estar optimizadas de mi lado. Así que era más bien cuestión de cruzar la línea con el auto y asegurarme de arrancar desde una posición razonable.

"Segundo fue mucho mejor de lo que esperaba cuando empecé la vuelta sin batería y sin temperatura en los neumáticos: esperaba estar más abajo en el orden.

"Así que, como dije, simplemente estoy muy contento de estar aquí".

Fotos del Gran Premio de China - Sábado