Alpine aparece como la cuarta fuerza de la F1 en el GP de China
De nuevo séptimo en la parrilla de salida en China, a tres décimas de los dos McLaren, Pierre Gasly espera que Alpine pueda acercarse a los MCL40 en carrera. Considerándose como la cuarta fuerza este fin de semana en Shanghái, el francés estima, sin embargo, que las dificultades que atraviesa Red Bull no durarán.
Pierre Gasly se destacó nuevamente en la clasificación, metiéndose otra vez en el top 10 y asegurándose el séptimo lugar en la parrilla de salida de la carrera principal del Gran Premio de China.
El francés disfruta lógicamente este resultado, especialmente después de una carrera sprint complicada. Aunque logró defender su posición en las primeras vueltas, e incluso fue sexto por momentos, el piloto retrocedió en el pelotón hacia el final de la carrera, sobre todo debido a unos neumáticos muy degradados.
Con esas lecciones en mente, Alpine y Gasly realizaron varios ajustes en el monoplaza antes de la clasificación, con configuraciones más orientadas hacia la carrera. Sin embargo, estos cambios no impidieron que el piloto lograra una nueva actuación sólida.
"Hicimos algunos cambios, especialmente pensando en la carrera, agregando un poco más de carga en la parte delantera del auto, y espero que eso pueda ayudarnos mañana", explicó Gasly. "Ayer la clasificación fue buena, pero la carrera sprint de esta mañana fue más decepcionante y perdimos los neumáticos bastante rápido. Así que espero que los ajustes que hicimos puedan ponernos en una mejor posición."
Gasly se anima a apuntar a McLaren
Pierre Gasly (Alpine)
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Lo más destacado de la actuación de Pierre Gasly este sábado en China es probablemente el hecho de que superó a los dos Red Bull. Es cierto que los RB22 están atravesando actualmente dificultades, pero sigue siendo una actuación notable. El francés también terminó a solo tres décimas del McLaren de Lando Norris, sexto en la parrilla.
Constatar que Alpine puede posicionarse actualmente como la cuarta fuerza de la parrilla es necesariamente alentador para el equipo, hasta el punto de dejar entrever una posible lucha con rivales que parecían fuera de alcance hace apenas unos días.
"Creo que es alentador para todo el equipo ver que, en algunas sesiones, podemos ser el cuarto auto más rápido", declaró Gasly. "Obviamente, está muy apretado detrás, y la diferencia con los que están delante de nosotros…"
"Hoy había tres décimas con McLaren. Así que tampoco están a kilómetros. Simplemente debemos concentrarnos en nuestro trabajo, seguir aportando rendimiento y, con suerte, acercarnos progresivamente al grupo que está delante."
Una ventaja que no va a durar
Pierre Gasly (Alpine)
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Pierre Gasly mantiene, sin embargo, los pies en la tierra. Aunque Alpine se encuentra actualmente por delante de Red Bull, el francés considera que esta jerarquía no debería durar demasiado tiempo.
"Al mirar a Red Bull, estoy un poco sorprendido por su ritmo, porque en Melbourne estaban en la segunda fila y realmente podían luchar con McLaren", explicó. "Todavía no creemos estar a ese nivel, así que pienso que simplemente han retrocedido un poco este fin de semana."
"De nuestro lado, hemos dado un paso adelante. En general estoy bastante satisfecho con lo que he visto este fin de semana: tenemos el potencial para estar en ese grupo. Pero, una vez más, las cosas van a evolucionar muy rápido esta temporada, y es importante para nosotros avanzar rápidamente, y más rápido que los demás, para mantenernos en el buen tren durante el resto del año."
Fotos del Gran Premio de China de F1 - Sábado
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Share Or Save This Story
Alpine es castigado por los comisarios en el GP de China por una infracción de seguridad
Pierre Gasly es investigado por los comisarios tras la sprint de China
Gasly: "Es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10"
Alpine elogia a Colapinto tras quedar a cinco milésimas de la Q3 en China
Colapinto promete "luchar fuerte" para sumar puntos en el GP de China de F1
Colapinto explica los problemas en el Alpine que lo afectaron en China
Últimas noticias
Alpine elogia a Colapinto tras quedar a cinco milésimas de la Q3 en China
Un problema misterioso casi arruina la clasificación de Russell en el GP de China de F1
Alpine aparece como la cuarta fuerza de la F1 en el GP de China
McLaren carece de carga aerodinámica y eficiencia mientras aprende el motor Mercedes de F1
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments