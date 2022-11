Ricciardo dejará la F1 con una sanción en la parrilla de Abu Dhabi

En la primera vuelta del Gran Premio de Brasil en San Pablo, Ricciardo pareció hacer un intento tardío sobre el piloto de Haas en la cerrada curva 8 a la derecha.

Ricciardo trató de abortar la maniobra, pero juzgó mal la situación y no pudo evitar tocar la parte trasera derecha de Magnussen, lo que hizo que el danés hiciera un trompo.

El coche de Magnussen giró entonces hacia atrás en la trayectoria de Ricciardo, golpeando fuertemente al australiano y llevándolo contra las barreras, haciendo que ambos pilotos se retiraran en el acto.

Los comisarios de la FIA investigaron el incidente después de la carrera y consideraron que Ricciardo era "totalmente culpable" de la colisión, que no merecía el tratamiento más indulgente de los incidentes típicos de la primera vuelta.

Por lo tanto, Ricciardo cumplirá una penalización de tres puestos en la parrilla de salida del próximo fin de semana en Abu Dhabi. Ricciardo también recibe dos puntos de penalización en su licencia, elevando su total a ocho, pero este último es un castigo que no importará realmente ya que el australiano no estará en la parrilla de la F1 el próximo año.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, clash Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Al juzgar el incidente, los comisarios señalaron: "Ricciardo hizo contacto con Magnussen en la curva 8 en la primera vuelta, lo que hizo que Magnussen hiciera un trompo, y posteriormente ambos coches chocaron".

"McLaren explicó que, en su opinión, Magnussen fue más lento a la salida de la curva 8 que los otros coches que le precedían, lo que hizo difícil juzgar la velocidad de cierre, ya que los dos coches interactuaron".

"Ricciardo explicó que, en su opinión, había frenado lo suficiente como para no colisionar con Magnussen y que lo juzgó ligeramente mal".

"Los comisarios reconocieron que el incidente no fue imprudente. Sin embargo, determinaron que el incidente fue entre dos coches y no fue influenciado por otros múltiples coches y por lo tanto no es un 'incidente de primera vuelta'".

"Los comisarios determinaron que Magnussen condujo de forma normal para esa curva, y que no hizo ningún movimiento errático. Por lo tanto, los comisarios determinan que Ricciardo fue totalmente culpable del incidente y emiten una sanción de tres puestos en la parrilla para el próximo evento."

El compañero de equipo de Ricciardo, Lando Norris, también se retiró de la carrera por un presunto problema de motor, lo que significa que el rival de McLaren por el cuarto lugar en el campeonato de constructores, Alpine, tiene casi garantizada la posición.

Después de su sorprendente pole del viernes, el domingo de Magnussen terminó miserablemente después de sólo media vuelta. Sin embargo, el trabajo de Magnussen en la Q3 le ayudó a conseguir un punto al terminar octavo en la carrera sprint del sábado, en la que inevitablemente cayó en el orden.

