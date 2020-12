Ricciardo: La F1 actual necesita el "factor guau"

Alonso ha causado un gran revuelo en el fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi después de haber dado algunas vueltas en el Renault R25 con el que ganó el título en 2005.

El chillido del motor V10, junto con la agilidad del chasis, ha despertado la admiración de todos en la F1 y ha reabierto el debate sobre si los coches actuales ofrecen tal emoción o no.

Ricciardo está de acuerdo en que el R25 es un coche "intimidante" y sugiere que hay elementos que no pueden ser igualados por los actuales motores V6 turbohibridos.

"Miré la cámara a bardo y fue genial", dijo Ricciardo. "Supongo que cualquiera que piense que Fernando es demasiado viejo, no es el caso. ¡Creo que él sólo conoce una velocidad de ese tipo y es rápida! Incluso los bordillos y eso, no era tímido, no era tímido para apurar el equipamiento".

"No tenía un cronómetro pero sé que no ha sido mucho más lento que nosotros. Pero parecía más rápido porque sonaba más impresionante, y ese es el V10".

"Grita. Tiene el factor guau. También tiene el factor miedo. Creo que cualquier novato que salte a un V10 se siente mucho más intimidado que si lo hiciera a un V6".

La falta de sonido de los actuales motores híbridos turbo ha sido un problema constante desde 2014, con las unidades de potencia mucho más silenciosas comparadas con los antiguos V8 y V10.

Con la F1 pasando a una nueva fórmula de motor a partir de 2026 a más tardar, podría haber una oportunidad de cambiar eso y hacerlos más ruidosos, ya sea permitiéndoles revoluciones más altas, o eliminando el MGU-H.

Cuando se le preguntó si creía que era una necesidad para la F1, Ricciardo dijo: "Creo que sí. Ciertamente para el compromiso con los aficionados, e insisto, es el factor guau".

"Recuerdo que todavía tengo una foto de mi llegada a Melbourne, al Albert Park, de niño con mi padre. Recuerdo que salimos del taxi para recoger nuestra maleta cuando llegamos al hotel, y pude oír los coches de F1 desde la pista".

"El eco llegó a la ciudad, y recuerdo que miré a papá, nos miramos el uno al otro, y se nos puso la piel de gallina. Así que estaba ese factor guau".

"No me malinterpreten, visualmente los coches que tenemos ahora son un factor guau más grande que nunca, porque son muy rápidos. Pero no tienen esa intimidación detrás del sonido: ese rugido y ese grito".

"Es como un avión de combate, un F-18. Si fueran eléctricos, no se verían tan bien, ¿verdad?"

"El sonido crea una atmósfera. Si vas a un concierto en vivo o a un festival, son los grandes altavoces, es la atmósfera, el volumen. La gente paga por eso. Se emocionan por eso".

"Y hablando de primera mano, mi primera vez (en un coche de F1), era sólo un V8, pero cuando el mecánico lo puso en marcha en la parte trasera, y se escuchó este rugido... dio miedo".

"Por lo tanto, creo que para los niños que vienen probablemente falta ese tipo de guau, ese miedo, inicialmente".

Galería: las fotos de la exhibición de Alonso con el Renault R25

Fernando Alonso, Renault F1 Team, con el Renault R25 de 2005 y miembros del equipo Renault 1 / 21 Foto de: Renault Sport Esteban Ocon se mete en el Renault R25 de su compañero en Renault, Fernando Alonso 2 / 21 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team, con el Renault R25 de 2005 3 / 21 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team, con el Renault R25 de 2005 4 / 21 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team, con el Renault R25 de 2005 5 / 21 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 6 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 7 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 8 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 9 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 10 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 11 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 12 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 13 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 14 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 15 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 16 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 17 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 18 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso pilota el Renault R25, el coche con el que ganó el mundial 2005 de F1, en Abu Dhabi 19 / 21 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault R25 20 / 21 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault R25 21 / 21 Foto de: Renault Sport

