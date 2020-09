Renault cree que Red Bull está fallando en su enfoque en la F1

Si bien Red Bull dice que no hay una explicación obvia de por qué no siempre han arrancado las campañas recientes con fuerza, Abiteboul cree que el equipo podría estar obstaculizado al no tener una operación completamente bajo su control.

El jefe de Renault sugiere que, dado que los equipos de F1 necesitan que todo esté perfectamente alineado para tener éxito, Red Bull está sufriendo porque no es dueño de su propia división de motores.

El directivo de la casa francesa apuntó durante el Gran Premio de Italia que: “Creo que Red Bull es un equipo fantástico, pero en mi opinión, creo que han pasado por alto algo de la Fórmula 1 moderna, donde no se puede tener una organización de chasis y una organización de motores tan distinta”.

“Si quieres luchar por las victorias de manera consistente, no puedes trabajar así”.

“Así que los retos que puede enfrentar al comienzo de la temporada, pero eventualmente incluso durante toda la temporada, es una demostración de ello, porque realmente necesitas que el equipo sea un grupo de personas con una sola mentalidad”.

Abiteboul sugirió que esa forma de trabajar probablemente explica por qué la relación Red Bull-Renault no logró los objetivos que querían de forma conjunta durante la era híbrida.

“No pudimos conseguir todo eso juntos”, dijo Abiteboul. "Simplemente parece que (Red Bull) no puede hacerlo mucho mejor con Honda”.

“Eso muestra que en la Fórmula 1 se requiere un nivel de complejidad y perfección para ganar y, en particular, para vencer a Mercedes".

Toto Wolff, el jefe del equipo Mercedes, estuvo de acuerdo con la opinión de Abiteboul de que todo debe funcionar en perfecta armonía si se quiere tener éxito.

"Red Bull tiene todos los recursos, recursos humanos y recursos financieros para competir en la parte delantera", dijo Wolff. "Creo que así como ellos tuvieron esos grandes años con Renault, comenzando en 2010 con cuatro campeonatos consecutivos, nosotros estamos en teniendo nuestro momento”.

"Como dijo Cyril, se trata de unir todas las cosas. Se necesitan todos los parámetros para llegar allí. Y no solo la relación entre el motor y el chasis debe ser sólida. También se trata de unir todos los componentes, todas estas ganancias marginales en el orden correcto para hacerlo funcionar”.

GALERÍA: campeones del mundo de la década de 2010

Galería Lista Campeón del Mundo en 2010 1 / 10 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Puntos: 256 Victorias: 5 Podios: 10 Pole Position: 10 Vueltas Rápidas: 3 Puntos:Victorias:Podios:Pole Position:Vueltas Rápidas: Campeón del Mundo en 2011 2 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Puntos: 392 Victorias: 11 Podios: 17 Pole Position: 15 Vueltas Rápidas: 3 Puntos:Victorias:Podios:Pole Position:Vueltas Rápidas: Campeón del Mundo en 2012 3 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Puntos: 281 Victorias: 5 Podios: 10 Pole Position: 6 Vueltas Rápidas: 6 Puntos:Victorias:Podios:Pole Position:Vueltas Rápidas: Campeón del Mundo en 2013 4 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Puntos: 397 Victorias: 13 Podios: 16 Pole Position: 9 Vueltas Rápidas: 7 Puntos:Victorias:Podios:Pole Position:Vueltas Rápidas: Campeón del Mundo en 2014 5 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes Puntos: 384 Victorias: 11 Podios: 16 Pole Position: 7 Vueltas Rápidas: 7 Puntos:Victorias:Podios:Pole Position:Vueltas Rápidas: Campeón del Mundo en 2015 6 / 10 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes Puntos: 381 Victorias: 10 Podios: 17 Pole Position: 11 Vueltas Rápidas: 8 Puntos:Victorias:Podios:Pole Position:Vueltas Rápidas: Campeón del Mundo en 2016 7 / 10 Foto de: LAT Images Nico Rosberg, Mercedes Puntos: 385 Victorias: 9 Podios: 16 Pole Position: 8 Vueltas Rápidas: 6 Puntos:Victorias:Podios:Pole Position:Vueltas Rápidas: Campeón del Mundo en 2017 8 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes Puntos: 363 Victorias: 9 Podios: 13 Pole Position: 11 Vueltas Rápidas: 7 Puntos:Victorias:Podios:Pole Position:Vueltas Rápidas: Campeón del Mundo en 2018 9 / 10 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes Puntos: 408 Victorias: 11 Podios: 17 Pole Position: 11 Vueltas Rápidas: 3 Puntos:Victorias:Podios:Pole Position:Vueltas Rápidas: Campeón del Mundo en 2019 10 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes Puntos: 413 Victorias: 11 Podios: 17 Pole Position: 5 Vueltas Rápidas: 6 Puntos:Victorias:Podios:Pole Position:Vueltas Rápidas: