Renault gana la protesta contra Racing Point, que recibe sanción

En un extenso resumen que la FIA presentó el viernes por la mañana, los comisarios concluyeron que el diseño de los conductos de frenos de Racing Point infringía las reglas de diseño de la F1.

La FIA determinó que el diseñador "principal" del diseño de los conductos de freno fue Mercedes, lo que significaba que Racing Point se había saltado las reglas.

La FIA sancionó a Racing Point por el Gran Premio de Estiria con la pérdida de 7.5 puntos por cada coche en el campeonato de constructores (15 en total) y 400.000 euros de multa (200.000 por cada monoplaza), mientras que les dio una reprimenda por usar los conductos en el GP de Hungría y el GP de Gran Bretaña.

En su comunicado, la FIA dijo que no aceptaba los argumentos de Racing Point de que había diseñado los conductos de freno en su totalidad, desde cero.

La FIA reveló que Racing Point recibió un conjunto completo de conductos de freno del Mercedes de 2019 el 6 de enero.

Y aunque el diseño actual del conducto de freno delantero de Racing Point es una evolución del que llevaban el año anterior, la FIA concluyó que el concepto trasero del RP20 se basaba en lo que Mercedes había creado.

“Dado que esos RPB RBD [conductos de freno traseros] no los usaron en el RP19 de 2019 y como los comisarios creen que la modificación que Racing Point ha hecho en los conductos originalmente diseñados por Mercedes para el W10 no es suficiente y predomina el trabajo original de Mercedes, los comisarios concluyen que el diseñador principal de los conductos de freno traseros del RP20 fue Mercedes, no Racing Point”.

La FIA considera que usando el diseño de Mercedes, Racing Point había logrado una ventaja competitiva al poder dedicar recursos de diseño a otras zonas del monoplaza.

Aunque castigó al equipo quitándole puntos en el campeonato de constructores, la FIA admite que es poco realista esperar que Racing Point retire sus conductos y diseñe unos nuevos.

“Los Comisarios reconocen que, dado que los conductos de freno cumplen con el Reglamento Técnico de F1 de la FIA 2020, no es realista esperar que Racing Point rediseñe los conductos o los diseñe desde cero".

“Por lo tanto, la sanción impuesta tiene como objetivo penalizar la ventaja que Racing Point pudo haber acumulado en el proceso de diseño de los conductos de freno que resultó que no fueron diseñados por ellos".

Se descartó una descalificación de las carreras porque se considera que solo se ha violado el Reglamento Deportivo, y que el equipo no ha competido con alguna pieza que no cumpliera con las reglas técnicas.

Racing Point tiene 24 horas para decidir si apelar o no la decisión.