Racing Point califica la decisión como "desconcertante"

Después de múltiples protestas presentadas por Renault, los comisarios de la FIA anunciaron el viernes que Racing Point había infringido las normas deportivas en el diseño de los ductos de freno de su RP20.

A Racing Point se le han descontado 15 puntos en el campeonato de constructores y se le ha impuesto una multa de 400.000 euros, pero se le permite seguir usando los ductos de freno durante el resto del año.

Szafnauer está satisfecho con que el equipo pudiera seguir usando la pieza, pero no creía que estuviera claro en el reglamento deportivo que su proceso de diseño estaba prohibido.

"La buena noticia de la sentencia fue que el auto es completamente legal desde una perspectiva técnica, por lo que podemos seguir usando los ductos de los frenos", dijo Szafnauer en Sky Sports F1.

"Es sólo una cuestión del proceso que está en las regulaciones deportivas. Leemos las regulaciones deportivas, no hay nada específico que diga que no podemos hacer lo que hicimos".

"Otros equipos han hecho exactamente lo mismo, probablemente incluso más de lo que nosotros hicimos en cierto modo. Es un poco desconcertante. Sin embargo, ahora tenemos que decidir si debemos apelar nuestro castigo".

"Pero como dije, la buena noticia es que podemos seguir conduciendo este auto como está aquí, y después, y es legal".

La FIA no aceptó el argumento de Racing Point de que había diseñado los ductos de freno del coche RP20 desde cero, considerando que Mercedes había sido el principal diseñador de la pieza.

Los ductos de freno eran partes listadas el año pasado, que podían ser suministradas a los equipos cliente, pero ya no están clasificadas de la misma manera.

Szafnauer dijo que los ductos de freno eran la única pieza que había sufrido tal cambio para la temporada 2020 en un movimiento que Racing Point ayudó a facilitar.

"Sólo hay una parte del coche que pasó de ser una pieza no listada a una listada, que son los ductos de freno", explicó Szafnauer.

"Yo estuve allí en la reunión del grupo de estrategia cuando votamos por esto. Lo apoyé, pasando de una parte no listada a una parte listada. Algunos equipos no querían que esto sucediera, otros sí. Creo que fuimos el voto decisivo".

"Apoyé a Cyril [Abiteboul, director del equipo Renault F1] de todo corazón en esto".

"Comenzamos este proceso mucho antes de que los ductos de los frenos fueran contemplados para pasar de piezas no listadas a listadas".

"Así que me duele y me sorprende que el proceso ahora se haya considerado fuera de las regulaciones cuando las regulaciones no son claras".

Los jefes de equipo rivales en el paddock han dicho que el caso es crucial para definir los futuros modelos de F1 y cuánta información se comparte entre los equipos.

Szafnauer sintió que cualquier preocupación sobre esto sería disipada por las nuevas regulaciones que entrarán en vigor para el 2022, cuando se planea una revisión radical del diseño de los autos.

"Creo que todo ese tipo de cosas deben ser abordadas por las nuevas normas en 2022", dijo Szafnauer. "Hay diferentes categorías de piezas allí, y es para abordar precisamente eso".

"Se hace aún más claro en 2022, las regulaciones han sido eliminadas un año por la situación del coronavirus en la que nos encontramos".

"Este tipo de problema desaparecerá completamente".