Renault considera apelar por un mayor castigo a Racing Point

En el veredicto publicado esta mañana, los comisarios de la FIA que escucharon el caso decretaron que Racing Point era culpable de romper las reglas de las piezas listadas al usar el diseño del ducto de freno trasero del Mercedes W10 de 2019 en su monoplaza de 2020.

Al equipo de Silverstone se le descontaron 15 puntos del campeonato de constructores y se le impuso una multa de 400.000 euros en relación con el GP de Estiria -donde fue presentada la primera protesta por Renault- y también se le dieron dos reprimendas en relación con las posteriores protestas en los GP de Hungría y Gran Bretaña.

El veredicto también dejó claro que no se espera que Racing Point cambie el diseño de sus ductos de freno, por lo que puede seguir utilizando las piezas actuales durante el resto del año.

¿Qué dijeron los comisarios?: El texto de la decisión contra Racing Point

Normalmente una decisión tiene que ser apelada dentro de una hora después de que se haya emitido una decisión, pero la FIA ha hecho una excepción debido a la complejidad del caso, y ha dejado un plazo de 24 horas para presentar una notificación de intención de apelar.

Las reglas establecen que un equipo tiene entonces otras 96 horas para confirmar que sigue adelante con la apelación.

Cyril Abiteboul, jefe de Renault, dijo que el equipo podría usar la apelación para cuestionar la escala de la penalización.

"Puedo confirmar que estamos considerando si apelar o no", dijo. "Sucede que normalmente tenemos una hora para hacerlo, pero en este caso en particular dada la complejidad tenemos 24 horas, y luego 96 horas para confirmar o no la apelación".

"De nuevo, porque es complejo, entonces necesitamos equilibrar cuidadosamente el interés del deporte, y la consistencia de la sanción. Estamos viendo si apelaremos o no la sanción, obviamente no la decisión".

Abiteboul dice que Renault aceptó las conclusiones generales de los comisarios.

"Hay una discusión y protestas muy específicas y dirigidas en relación a una parte del auto, el ducto de freno, delantero y trasero", dijo.

"Y en relación a esto estamos satisfechos con el hecho de que los comisarios de la FIA confirmaron que algunas de estas piezas estaban en violación de las regulaciones deportivas. Es un reglamento deportivo, pero en realidad es un asunto técnico que termina siendo colocado en el reglamento deportivo".

"Por lo tanto, estamos satisfechos con esa conclusión. Creo que la cuestión de la sanción está abierta a debate, y probablemente podría ser discutida sin fin. Consideraremos ese asunto, teniendo en cuenta que la ventaja que obviamente se obtuvo continuará durante toda la temporada. Y es una ventaja muy material".

Abiteboul subrayó que también hay que considerar el tema más amplio de copiar, y dijo que Renault recibió con satisfacción la promesa realizada hoy por el jefe de asuntos técnicos de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, de mantener controles más estrictos en el futuro.

"Creo que tenemos que reconocer que lo que Racing Point ha hecho, basado en un auto que tiene tal ventaja contra cualquier otro en la parrilla, ha sido un golpe en el sistema, y ha sido una alteración.

"Tenemos que ver cómo nos enfrentamos a ello. Sí, copiar ha sido parte de la historia de la F1. Pero la tecnología ha evolucionado tanto, que ahora es posible hacer cosas que antes no se podían hacer".

"El marco regulatorio necesita evolucionar con las tecnologías que permiten hacer cosas que antes no eran posibles con un nivel de precisión que antes no era posible".

"Y nos ha complacido la declaración de Nikolas Tombazis esta mañana, en paralelo a los comisarios, sobre su voluntad de abordar ese asunto y de abordarlo con firmeza. Pero tenemos que entender exactamente lo que hay detrás de esa declaración".

"Por eso, de nuevo, nos tomaremos un poco de tiempo antes de decidir cuál es nuestro curso de acción desde ese punto o no".

Repasa en fotos la acción del GP 70° Aniversario de la F1: