Mercedes con "cero preocupaciones" por caso Racing Point

Durante la investigación y resolución del caso de los ductos de freno de Racing Point, también se reveló que el equipo alemán suministró a su socio un juego de ductos de freno el 6 de enero de este año, justo cuando las regulaciones deportivas especificaran que esas partes eran del listado de piezas, por lo que debían ser creadas por el equipo que las usaría.

Sin embargo, los delegados de la FIA aceptaron que esos ductos no se usaron y no hacían diferencia ya que Racing Point había recibido los diseños del año pasado.

"Nos sentimos cien por ciento cómodos con nuestra posición", dijo Wolff. "Hemos leído las reglas una y otra vez. El veredicto que salió hoy es extremadamente complicado, y se presenta con una interpretación que resulta nueva para todos nosotros”.

“Proporcionamos cierta información en 2019 y que estaba totalmente dentro de las normativas. Lo del 6 de enero [la entrega de conductos] no tiene ningún efecto material en ninguna de las acciones, porque todo fue entregado mucho antes”.

“Todos los dibujos y diseños CAD se entregaron con tiempo de antelación. Y tanto Racing Point como nosotros seguimos pensando que están dentro de las normas."

Wolff enfatizó que la cooperación entre los equipos era buena para ambas partes, porque además, permitía que un nuevo equipo se metiera a la pelea por las primeras posiciones.

Lance Stroll, Racing Point RP20, pit stop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Yo veo algunos beneficios. Ahora tenemos un equipo que está compitiendo entre los de primera línea, algo que era el objetivo en gran medida. Por otro lado, proporciona una gran fuente de ingresos para nosotros como un gran equipo, porque ahora somos capaces de monetizar algunas de las tecnologías que, de otra manera, no se podría. Calificaría esto como una situación en la que todos ganan”.

"Respeto la opinión del otro lado, que los coches no deberían parecerse a otros, pero ahora, ninguna de las regulaciones prohíbe eso. Esta situación especial surgió porque una parte no listada se convirtió en una parte listada”.

"Así que mientras era una parte no listada se suministraron ciertas cosas, pero podemos tener esa discusión legal y no tener un fin. En conclusión y siendo honestos, de nuestro lado no existe ninguna preocupación”.

“Cuando digo cero quiero decir cero. Tampoco creo que Racing Point cometiera una infracción, y creo que si este caso llegara a la ICA [Corte Internacional de Apelaciones], probablemente sería un asunto complejo, porque es técnico, pero dudo que haya algún resultado".

Wolff restó importancia a que Racing Point copiara el concepto aerodinámico general del W10, lo que el equipo hizo a través de fotografías y de "ingeniería inversa", haciendo hincapié en que, hasta cierto punto, todos los equipos copian.

"No creo que los ductos de los frenos sean la razón por la que de repente están dentro de las primeras seis posiciones. Ellos tienen un espléndido equipo de ingeniería allí que ha extraído lo máximo de las regulaciones. Pienso que podemos tener el debate de: ‘¿Queremos que la copia de coches antiguos siga adelante?’.”

"Nuestra creencia es que en este caso no hay nada que esté en contra de las regulaciones, porque existe la tecnología para hacerlo, y eso lo vimos el año pasado en algunas ocasiones cuando uno de nuestros principales competidores, con una cámara 3D que es una gran cosa que debes tener sobre tus hombros, escaneó nuestro coche en el garaje y fuera del garaje. Así escaneas todo el monoplaza y, cuando lo conectas a un ordenador, te da todas las formas”.

“Esta tecnología existe y no hay nada que la prohíba. Todo el mundo tiene fotógrafos espías sentados del otro lado, estamos haciendo zoom al más mínimo detalle de cada coche, y si no queremos que esto suceda, entonces tenemos que cerrar esa vía”.

Wolff también reconoció la promesa hecha hoy por el jefe de la FIA de monoplazas, Nikolas Tombazis, de frenar las copias.

"También estoy contento con Nikolas, quien salió muy fuerte esta mañana y dijo: ‘tal vez necesitamos adaptar las reglas'. Tengo toda la confianza en la FIA y en Nikolas para ofrecer una regulación que sea clara, porque hasta ahora eso no existía”.