Raikkonen pide al equipo Alfa despertar en la temporada 2021 de F1

Raikkonen hizo el comentario a través de la radio del equipo después de terminar el GP de Gran Bretaña fuera de los puntos en la posición 15.

El finlandés ganó posiciones en la salida, tanto en la carrera sprint del sábado como en la del gran premio, pero pasó la última parte de la prueba principal luchando con el Red Bull de Sergio Pérez, pero perdió cualquier posibilidad de entrar en el top 10 después de que un contacto le llevara a hacer un trompo.

Raikkonen sólo ha sumado un punto en lo que va de 2021, cuando terminó 10º en Azerbaiyán, mientras que su compañero de equipo Antonio Giovinazzi también tiene un 10º puesto en su haber.

El equipo de Hinwil detuvo el desarrollo de su coche de 2021 hace varias semanas solo cumpliendo con los ajustes necesarios para cumplir con las pruebas más estrictas de deflexión sobre el alerón trasero.

Tras el banderazo en Silverstone, el ingeniero de Raikkonen sugirió que podría haber terminado 10º si no hubiera sufrido el contacto con Pérez.

"Tal vez necesitamos hacer el coche más rápido, es simple", respondió. "Es imposible luchar contra ellos. “Lo mismo esto, lo mismo el otro e intentar luchar contra los otros coches. Tenemos que despertar y hacer algo”.

Más tarde, Raikkonen admitió que había sido una tarde dura en Silverstone, donde tuvo que concentrarse más en la defensa que en el ataque.

"En cierto modo esperábamos que no iba a ser una carrera fácil para nosotros y así es como resultó ser", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre la competencia en Silverstone. "Después de la arrancada estábamos bien, pero cuanto más avanzamos, más teníamos que mirar por los retrovisores más que hacia adelante”.

"Intentamos luchar, pero no fue suficiente aquí. Quizá en algún otro circuito podamos estar un poco mejor, pero ¿qué puedes hacer?”

Respecto al incidente con Pérez dijo: "Creo que a lo largo de la carrera tuvimos algunas batallas, y obviamente ellos eran mucho más rápidos. Pero me las arreglé para mantenerlo detrás bastante tiempo”.

“Y al final estuvimos un par de curvas lado a lado y entonces, yo estaba por fuera de la curva anterior, por dentro de la siguiente, y no sé, tal vez él no me vio, pero acabé con un trompo y ya era todo”.

"Estaba bien ahí y de repente él se ha ido dentro y entonces yo sufrí el trompo. Pero prefiero luchar por la posición. Terminar 11º o 12º no nos ayuda".

El jefe de ingeniería de pista de Alfa, Xevi Pujolar, admitió que el equipo carece en estos momentos de ritmo para sumar puntos por méritos propios.

"Sabíamos de nuevo que íbamos a luchar cerca de los puntos", dijo el español. "Y que si pasaba algo delante de nosotros podíamos estar bastante cerca. Pero nos falta un poco más”.

"Hemos intentado ir por el lado agresivo con Kimi visitando los boxes bastante pronto, pero a mitad de carrera nos faltaba un poco más de ritmo para acercarnos a los puntos”.