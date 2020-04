Brasil 2006: El día que Raikkonen se volvió un "pitufo"

El ex mecánico de McLaren, Mark Priestley, recordó una broma que jugó cuando era parte del equipo de Woking durante el último fin de semana de competencia del finlandés Kimi Raikkonen con el equipo que, aquel entonces, pertenecía a Ron Dennis.

"Se me ocurrió un plan que era estúpido, ridículo, infantil, pero también brillante", recuerda el ex mecánico en uno de sus videos de YouTube.

El plan era una broma que le jugaría a Kimi Raikkonen en su último fin de semana de carreras de McLaren, con el objetivo de convertir a Iceman en pitufo en el GP de Brasil de 2006.

La semana antes de la carrera, Priestley pasó mucho tiempo con Raikkonen, de quien se hizo amigo con los años, y a quien ya le había advertido de una broma de despedida. "Bajo ninguna circunstancia lo dejaría ir así, no sin amenazar al menos con una tradicional broma de despedida".

La tradición dentro de la escudería británica en ese momento era que cada miembro, independientemente de su posición, terminaría pintador de color azul el último fin de semana de carrera en el que era parte de la escuadra de Woking.

"Teníamos este colorante azul en polvo. Por lo general, se usaba para vertirlo en el sistema de enfriamiento del motor”. Este colorante facilitaba a los mecánicos detectar una fuga, según explica Priestley. "Era un químico muy poderoso e intenso. Incluso una cantidad muy pequeña hubiera sido suficiente para colorear todo un grupo de azul oscuro, así que un poco de polvo y agua era suficiente para una persona, que inmediatamente quedaba convertida en un pitufo”.

Ante esta idea, Raikkonen fue claro y le dijo a su ex mecánico: “No me atraparás. Subiré a un helicóptero justo después de la carrera”. Ante esta situación, el británico tuvo que idear un plan diferente y poder colorearlo antes de que cayera la bandera a cuadros.

Así, Priestley diseñó el siguiente plan: “En la parrilla, vertiría un poco del polvo en los guantes de Kimi mientras hablaba con un ingeniero o iba al baño", escribe en su libro The Mechanic.

Raikkonen conduciría su último Gran Premio para McLaren en el calor de Sao Paulo con manos azules, porque el sudor ayudaría a pigmentar la pielk. Solo se daría cuenta de la broma después de la carrera, y así es exactamente como sucedió.

"Mientras Kimi era entrevistado por Martin Brundle en la parrilla, yo extendí el polvo en sus guantes", dijo el ex mecánico.

Raikkonen no notó nada al vestirse y el finlandés comenzó segundo en el Gran Premio. "Kimi estuvo cuarto en la carrera y esperaba que terminara tercero en el podio", expresó Priestley, quien esperaba el top tres para hacer el momento más gracioso.

"Si eso hubiera pasado, entonces él habría saludado desde el podio con sus manos de color azul". Eventualmente, sin embargo, tuvo que rendirse en un duelo contra Michael Schumacher y terminó la carrera en quinto lugar. "Tal vez fue mejor así", dijo Priestley después.

Ron Dennis y sus manos azules

"Inmediatamente después de la carrera, entró en el garaje y, debido a que era su última competencia, incluso le estrechó la mano a Ron Dennis, quien lo felicitó, por lo que Ron y su esposa también quedaron con las manos azules después de eso, y lo mismo pasó con Norbert Haug y su mujer, entonces todos quedaron con las manos azules”.

"Sin embargo, casi me muero. Escuché a Ron Dennis decir: '¡Quienquiera que haya sido, acaba de perder su trabajo!' Y entré en pánico y me di cuenta de las tonterías que estaba haciendo”, describió el británico quien estaba más entusiasmado por la reacción de Raikkonen.

"Kimi se acercó a mí, me señaló y dijo:"¡Maldito bastardo! ¡Te lo devolveré!’ Fue un gran alivio para mí, al menos Kimi no me odiaría por eso”, describió Priestley quien retuvo su trabajo en McLaren después de esta situación.





