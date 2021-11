Alonso: "Raikkonen es una persona diferente fuera de la F1"

Cuando llegue al final de su decimonovena temporada en la máxima categoría del automovilismo, Kimi Raikkonen saldrá de la Fórmula 1 después del GP de Abu Dhabi 2021 con su nombre escrito en dorado en la historia de la categoría, tanto por lo realizado dentro como fuera de la pista.

El piloto finés arrancó su carrera en la F1 en 2001 al volante de un Sauber, equipo en el que tan solo duró una temporada antes de fichar por McLaren y finalmente firmar por Ferrari en 2007, año en el que conseguiría su primer y único título de Fórmula 1.

Pese a dejar el mundial a finales de 2009, Raikkonen regresó en 2012 y desde entonces ha pilotado para Lotus, Ferrari y Alfa Romeo. Durante esos años, el peculiar #7 compartió garaje con dos de los más veteranos de la parrilla, Fernando Alonso y Sebastian Vettel, dos pilotos que en Qatar quisieron opinar sobre su retirada una vez finalice el curso.

Empezando por Fernando Alonso, uno de los pilotos al que Raikkonen derrotó en su título de 2007, el piloto de Alpine reconoció que echará a faltar la presencia del piloto finés en la parrilla.

"Creo que echaremos de menos a Kimi en la Fórmula 1. Me gusta mucho su forma de ser. A su manera, ama el deporte y lo ha hecho durante todos sus años en la Fórmula 1".

"Creo que siempre es muy sincero, lo cual aprecio mucho de Kimi. Y creo que por fuera quizás se está ocultando y haciéndose ver como un hombre de hielo y frío".

Dicho eso, Alonso aseguró que el personaje de Raikkonen que conocemos de cara al público no es el verdadero Kimi que se oculta en su vida privada y fuera de las carreras.

"Tiene una persona muy buena por dentro cuando te lo encuentras fuera del circuito. Nos vemos en aeropuertos, restaurantes y otros sitios fuera del ambiente del paddock, en esos momentos Kimi es una persona diferente".

"Como dije, su estancia aquí ha sido sobresaliente para la Fórmula 1, y le echaremos de menos porque tiene su propio carácter y es diferente al resto", concluyó el veterano piloto español.

En palabras de Sebastian Vettel, piloto con el que Raikkonen compartió sus últimas temporadas como piloto de Ferrari, el alemán no se mostró nada sorprendido por su decisión de retirarse y reconoció que algún día también llegará su momento.

"Primero, creo que es algo natural que se retire. El tiempo avanza y ha llegado el momento para él, y en algún momento, llegará también para mí, e incluso llegará el momento para Lando [sentado a su lado en ese momento], aunque a él todavía le queda más".

Al igual que en el caso de Alonso, Vettel también se deshizo en elogios hacia el todavía veterano piloto de Alfa Romeo.

"¿Le echaremos de menos? Sí. Creo que es un personaje muy original y disfruté el tiempo que pasé junto a él como compañero. Pero para ser justos, ya le conocía desde antes, probablemente sea uno de los pocos pilotos que he conocido desde el primer día hasta hoy y que no ha cambiado, siempre ha sido muy abierto, me dio la bienvenida cuando llegué casi siendo un niño y él era de los más veteranos".

Para finalizar, el de Aston Martin también quiso dejar una buena y bonita imagen personal de Raikkonen, una persona a la que el piloto alemán considera más que un simple competidor.

"Le tengo un gran respeto. No creo que puedas discutir o tener un problema con Kimi. Si lo haces, entonces el problema no es él, el problema eres tú. Es una gran persona y estoy seguro de que seguiremos en contacto. Le deseo todo lo mejor y echaré de menos su silencio".

Galería: Kimi Raikkonen en el GP de Qatar de F1 2021

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 1 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 2 / 14 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 3 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, George Russell, Williams FW43B, y Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 4 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, lucha con Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 5 / 14 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 6 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 7 / 14 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 8 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 9 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 10 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 11 / 14 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 12 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 13 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 14 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images