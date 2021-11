Piastri sabía que tenía pocas chances de subir a la F1 en 2022

Alpine anunció la semana pasada que Piastri, líder del campeonato de Fórmula 2, se convertirá en su piloto reserva a tiempo completo para la próxima temporada, después de que Guanyu Zhou, su compañero en la academia de jóvenes pilotos del equipo de Enstone, obtuviera el último asiento de la parrilla en Alfa Romeo.

Piastri, que aventaja a Zhou por 36 puntos al frente del certamen de F2, había sido relacionado con el asiento de Alfa Romeo, pero explicó que no mantuvo personalmente ninguna conversación con el equipo.

"No sé si mi equipo de gestión lo hizo o no, para ser honesto", dijo Piastri. "Yo, personalmente, no he tenido conversaciones con nadie de Alfa".

"Sabía desde el principio que era una posibilidad muy remota, así que sí, nunca tuve mucha confianza en que fuera a suceder".

Zhou subirá a la F1 después de tres años en la F2, convirtiéndose en el compañero de equipo de Valtteri Bottas como parte de una alineación totalmente nueva en Alfa Romeo.

Piastri prevé un año sin un programa de carreras tras descartar continuar en la F2 después de su campaña de novato. Alpine tiene planeado un "extenso" programa de pruebas para el australiano, que parece probable que aparezca en algunas sesiones de FP1 durante 2022.

Oscar Piastri, Renault F1 R.S.18 Photo by: Alpine

Piastri dijo que, aunque "le habría encantado estar en la parrilla de la F1", estaba contento de permanecer con la familia Alpine.

"Siendo realistas, como he dicho, siempre iba a ser complicado tratar de resolverlo", dijo Piastri.

"Incluso si hubiera sucedido, no sé lo bien o lo fácil que habría sido resolverlo. Obviamente, Alpine se ha portado muy bien conmigo en los dos últimos años y ha contribuido mucho a mi carrera, y yo quería seguir siendo fiel a ellos".

"Si el asiento de Alfa hubiera sido algo más realista, ¿quién sabe si los vínculos habrían podido mantenerse o no? Habría sido difícil tratar de resolverlo en primer lugar".

"Por supuesto que me habría encantado estar en la parrilla, pero desde luego no estoy decepcionado con el resultado".

El fichaje de Zhou por Alfa Romeo deja a Piastri como el miembro más veterano de la academia de Alpine, lo que reconoció como una noticia positiva para sus futuras perspectivas en la F1.

"Creo que en un gran equipo como Alpine, que obviamente también es un fabricante, me gustaría esperar que el aspecto financiero no fuera un factor tan importante", dijo Piastri.

"Así que, de cara al futuro, no sé qué importancia habría tenido eso. Pero supongo que en cierto modo es bueno tener a Zhou un poco fuera de juego".