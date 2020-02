Racing Point desarrollará el DAS si realmente lo vale

Szafnauer también reconoció que dentro de las reglas de la FIA sobre el intercambio de tecnología, Racing Point podría comprar el sistema a Mercedes en el improbable escenario de que estuviera disponible.

El equipo ya adquiere algunas partes de la suspensión del equipo campeón del mundo, junto con su unidad de potencia y caja de cambios.

Sin embargo, insistió en que Racing Point preferiría en cualquier caso proceder con su propio sistema.

"Parece una idea inteligente", dijo Szafnauer. "Y estoy seguro de que ahora todo el mundo verá lo rápido que podemos ponerlo en marcha".

"¿Recuerdan el conducto F de McLaren? Totalmente diferente, pero similar en el proceso de desarrollo. Salieron con eso y todos los demás trataron de copiarlo, y al final del año creo que todos lo teníamos, si no recuerdo mal".

"Similar al doble difusor, aunque eso era menos visual. Creo que fuimos uno de los primeros en ponerlo, después de los tres equipos que lo tenían, Toyota, Williams y Brawn. Brawn empezó primero y los otros dos tuvieron un aviso, pero creo que fuimos el primer equipo en ponerlo después".

Szafnauer admitió que el DAS tendría que ganarse su lugar en un programa de desarrollo ya muy ocupado.

"Dependiendo del esfuerzo y el beneficio. Así que si es un gran esfuerzo para un pequeño beneficio, probablemente no, porque tenemos recursos limitados. Pero si es un pequeño esfuerzo para un gran beneficio, entonces probablemente sí".

"Recuerdo que en los días del conducto F de McLaren fue una especie de artimaña conseguir que todos los demás (lo siguieran). Porque McLaren había pasado tanto tiempo y esfuerzo desarrollándolo que pensaron que no era algo fácil de hacer".

"Y pensaron, bueno déjenlos pasar todo su tiempo y esfuerzo durante la temporada desarrollando esto, lo que significa que no desarrollarán otra cosa".

"Así que también está esa cuestión. Y de nuevo, creo que vuelve a ser el beneficio versus el esfuerzo. Así que si el esfuerzo es demasiado grande para un beneficio que no existe, entonces deberías gastar tus limitados recursos en algo que te dé un mayor beneficio".

Szafnauer dijo que actualmente Racing Point no compra ningún elemento del sistema de dirección de Mercedes, aunque se le permitiría.

"Aunque no lo hacemos, creo que es legal comprar. Creo que es una pieza transferible, si miras en las regulaciones, creo que está bien, aunque no lo hacemos. Creo que es legalmente posible".

"Hasta ahora no sabíamos nada de esto. Si decidimos seguir este camino, lo haremos nosotros mismos de todos modos".

"Y miramos, miramos por todas partes para ver lo que otros están haciendo para mejorar nuestro auto. Y sé que los otros equipos hacen lo mismo. Así que será interesante ver quién es el más rápido en esto."

Cuando se le preguntó sobre la legalidad del DAS, dijo: "No lo entendemos lo suficientemente bien todavía. Tal vez algunos equipos digan que es ilegal, pero parece que al escuchar la información que está ahí fuera, por lo que James (Allison) estuvo diciendo han ido y venido bastante con la FIA".

"Así que creo que sería extraño que la FIA dijera que sí y luego que no. Sin embargo, eso se ha hecho en el pasado. Williams tuvo una caja de cambios que se le prohibiódespués de un tiempo, y estoy seguro de que hay muchos más ejemplos",

El jefe del equipo de Haas, Gunther Steiner, sugirió que es poco probable que su equipo busque tener el DAS, ya que sus recursos pueden ser mejor utilizados en otros lugares".

"Para ser sincero, no sé lo que es", dijo. "Veo el volante moverse arriba y abajo, pero no sé lo que hace".

"Así que, en primer lugar, no quiero decir si podemos hacerlo o no, pero creo que no gastaríamos tiempo en desarrollar, en hacer esto, porque tenemos que conseguir otros frutos antes que un volante que sube y baja y hace algo a la suspensión delantera".

"Así que, en primer lugar, espero que descubramos pronto lo que hace, alguien dará una explicación o quizás Mercedes lo explique -supongo que no lo harán- pero seguro que un equipo de mitad de parrilla no va a invertir recursos para averiguar algo así porque tenemos aspectos que nos dan más retorno a la inversión".

