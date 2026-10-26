Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué la remontada en Monza sigue sin ser lo mejor del 2026 de Antonelli

El futuro campeón de F1 ganó desde la última fila en el Gran Premio de Italia, pero, según Antonelli, su victoria en Austin desde la pole fue aún mejor.

Ed Hardy

Publicado: 26 oct 2026, 14:59

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Kimi Antonelli logró una sensacional victoria tras salir desde la 19.ª posición en el Gran Premio de Italia, pero el futuro campeón de Fórmula 1 considera que su dominante actuación desde la pole en Austin fue aún mejor.

El piloto Mercedes se vio obligado a salir desde la última fila en Monza en septiembre debido a un cambio de unidad de potencia, pero el veloz italiano se abrió paso entre el pelotón para hacerse con la victoria.

Eso le valió a Antonelli su séptima victoria en una campaña dominante de 2026; la octava llegó en la siguiente carrera, en Madrid, antes de tener que esperar hasta octubre para conseguir la novena en el Circuito de las Américas.

Su victoria del domingo fue muy diferente a la de Monza, ya que salió desde la pole y acertó de pleno con una estrategia de una sola parada —mientras que otros pilotos de cabeza optaron por dos— para ganar con 13 segundos de ventaja sobre el subcampeón, Charles Leclerc.

"En Monza, está claro que teníamos el coche más rápido", comentó Antonelli. "Éramos sencillamente rapidísimos, así que, por supuesto, fue increíblemente especial remontar desde atrás.

"Pero también era un circuito en el que resultaba relativamente fácil adelantar y nosotros éramos muy rápidos. Sin duda, Monza fue una carrera muy especial, de las que recordaré para siempre.

"Pero esta carrera, probablemente, en términos de ejecución, fue mejor, porque la forma en que fuimos avanzando y cómo fuimos mejorando el rendimiento a lo largo del fin de semana fue muy buena".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, y George Russell, Mercedes, en Monza

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Esto deja a Antonelli con una ventaja de 123 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, segundo clasificado, lo que significa que solo necesita dos puntos en México el próximo fin de semana para hacerse con su primer título.

Lo conseguiría a falta de cuatro pruebas para el final de lo que ha sido una emocionante campaña para este piloto de segundo año, cuyo compañero de equipo partía como favorito al título ante la llegada de la nueva normativa.

"Bueno, sin duda ha sido una grata sorpresa lo que va de temporada", añadió Antonelli. "Por supuesto, aún no ha terminado. Quedan algunas carreras en las que solo quiero hacerlo bien y seguir luchando por las victorias.

"Estaría bien terminar con buen pie. Pero, sí, sin duda, echando la vista atrás a la temporada, todavía hay cosas en las que trabajar y mejorar, como la mentalidad en ciertas situaciones o la forma en que afronto algunos escenarios.

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"Así que, sin duda, al final de la temporada tendré más tiempo para analizar las cosas: qué ha salido bien y qué podría haber salido mejor.

"Pero, sin duda, hasta ahora ha sido una temporada muy regular, e intentaremos que siga siendo así hasta el final".

El salto que dio Antonelli de su primer año al segundo fue, por tanto, enorme, y la forma en que afrontó el fin de semana de Austin fue una clara demostración de su mejora.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Era su primera oportunidad de hacerse con el título y, en lugar de dejarse llevar por los nervios ante la ocasión, Antonelli simplemente afrontó la carrera con normalidad para asegurarse una gran oportunidad en México.

"Tengo mucha suerte porque cuento con un grupo de personas estupendo a mi alrededor", afirmó. "En el equipo tengo a mi padre, que siempre viene, y también a mi preparador físico.

"Simplemente tengo un grupo estupendo de personas a mi alrededor que me ayudan a estar más relajado y a no preocuparme por este tipo de cosas.

"Me ayudan a ignorar el ruido exterior, y eso es también lo que me ha permitido disfrutar del fin de semana y rendir al máximo.

"Creo que, obviamente, se ha hablado mucho. No voy a mentir: el jueves se habló mucho del campeonato y demás, y yo simplemente intenté no preocuparme en absoluto por eso y centrarme en conseguir el mejor resultado posible.

"El de hoy ha sido un resultado muy importante para mí y para el equipo".

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