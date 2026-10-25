Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los resultados completos del Gran Premio de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Este es el clasificador final de la carrera del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos que ganó Kimi Antonelli para Mercedes en Austin.

Federico Faturos

Publicado: 25 oct 2026, 22:26

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Lando Norris, McLaren

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2026 y quedó a las puertas de conquistar el campeonato en México. El piloto de Mercedes se impuso en Austin por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen, quienes completaron el podio con Ferrari y Red Bull, respectivamente.

El italiano mantuvo el liderazgo en la largada y construyó su victoria con una estrategia de una parada. Leclerc avanzó hasta la segunda posición al superar a Lando Norris y a Verstappen en el tramo final.

Franco Colapinto abandonó después de largar 21° por una penalización. El argentino sufrió un trompo tras un contacto con Arvid Lindblad y, más adelante, Alpine le pidió que se retirara por un problema en su monoplaza. Sergio Pérez finalizó 19° con Cadillac, último entre los pilotos que completaron la carrera.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Resultados de la carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor 1 A. Antonelli Mercedes 12 56

1:35'16.650

194.231 1 25 Mercedes Mercedes 2 C. Leclerc Ferrari 16 56

+13.078

1:35'29.728

13.078 193.788 2 18 Ferrari Ferrari 3 M. Verstappen Red Bull 3 56

+17.485

1:35'34.135

4.407 193.639 2 15 Red Bull Red Bull 4 L. Hamilton Ferrari 44 56

+18.515

1:35'35.165

1.030 193.604 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 56

+30.521

1:35'47.171

12.006 193.200 1 10 McLaren Mercedes 6 I. Hadjar Red Bull 6 56

+34.373

1:35'51.023

3.852 193.070 1 8 Red Bull Red Bull 7 O. Piastri McLaren 81 56

+52.674

1:36'09.324

18.301 192.458 1 6 McLaren Mercedes 8 G. Russell Mercedes 63 56

+54.303

1:36'10.953

1.629 192.404 1 4 Mercedes Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 56

+1'19.183

1:36'35.833

24.880 191.578 1 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 56

+1'27.516

1:36'44.166

8.333 191.303 1 1 Alpine Mercedes 11 N. Hulkenberg Audi 27 56

+1'34.945

1:36'51.595

7.429 191.058 1 Audi Audi 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 55

+1 Vuelta

1:35'22.994

1 Vuelta 190.548 2 RB Red Bull 13 G. Bortoleto Audi 5 55

+1 Vuelta

1:35'30.847

7.853 190.287 2 Audi Audi 14 E. Ocon Haas F1 31 55

+1 Vuelta

1:35'37.692

6.845 190.060 1 Haas Ferrari 15 L. Stroll Aston Martin 18 55

+1 Vuelta

1:36'06.068

28.376 189.125 2 Aston Martin Honda 16 F. Alonso Aston Martin 14 55

+1 Vuelta

1:36'17.318

11.250 188.756 2 Aston Martin Honda 17 A. Albon Williams 23 55

+1 Vuelta

1:36'18.826

1.508 188.707 2 Williams Mercedes 18 C. Sainz Williams 55 55

+1 Vuelta

1:36'19.485

0.659 188.686 2 Williams Mercedes 19 S. Pérez Cadillac 11 55

+1 Vuelta

1:36'39.459

19.974 188.036 1 Cadillac Ferrari dnf V. Bottas Cadillac 77 48

+8 Vueltas

1:23'44.928

7 Vueltas 189.372 1 Retirada Cadillac Ferrari dnf F. Colapinto Alpine 43 35

+21 Vueltas

1:01'15.142

13 Vueltas 188.719 2 Retirada Alpine Mercedes dnf O. Bearman Haas F1 87 24

+32 Vueltas

42'43.096

11 Vueltas 185.423 3 Retirada Haas Ferrari Ver los resultados completos

¿Quién marcó el récord de vuelta en la carrera del domingo de F1 en Austin?

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Vueltas más rápidas

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 42

1'37.976

H 202.567 2 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 53

+0.417

1'38.393

0.417 S 201.709 3 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 48

+0.481

1'38.457

0.064 H 201.578 4 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 55

+1.110

1'39.086

0.629 H 200.298 5 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 54

+1.255

1'39.231

0.145 M 200.006 6 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 44

+1.423

1'39.399

0.168 H 199.668 7 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 43

+1.446

1'39.422

0.023 S 199.621 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 56

+1.676

1'39.652

0.230 H 199.161 9 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 43

+1.835

1'39.811

0.159 H 198.843 10 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 53

+1.865

1'39.841

0.030 S 198.784 11 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+1.952

1'39.928

0.087 H 198.610 12 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 43

+2.213

1'40.189

0.261 S 198.093 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 55

+2.217

1'40.193

0.004 H 198.085 14 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 53

+2.347

1'40.323

0.130 H 197.829 15 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+2.352

1'40.328

0.005 H 197.819 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 41

+2.377

1'40.353

0.025 S 197.769 17 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33

+3.111

1'41.087

0.734 S 196.333 18 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+3.156

1'41.132

0.045 H 196.246 19 E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 23

+3.442

1'41.418

0.286 H 195.693 20 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 55

+3.704

1'41.680

0.262 H 195.188 21 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 32

+4.036

1'42.012

0.332 S 194.553 22 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 4

+4.131

1'42.107

0.095 S 194.372 Ver los resultados completos

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