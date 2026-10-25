Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Banderas azules afectaron a Checo Pérez en Austin; ya piensa en su GP 300 en México
Sergio Pérez explica cómo las banderas azules afectaron su ritmo en Austin y revela su mentalidad para celebrar su carrera 300 en el GP de México.
Luis Ramírez
Publicado: 25 oct 2026, 23:03
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Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
El Gran Premio de los Estados Unidos fue otro trámite para Sergio Pérez y Cadillac en su camino a seguir recolectando información para el 2027 y, tras una carrera donde el desgaste de los neumáticos no fue como ellos esperaban, el mexicano cruzó la meta en la posición 19 sobrepasando una vez más a su compañero Valtteri Bottas.
"Un poco complicado. La degradación fue un poco más baja de lo que pensábamos, así que optamos por una estrategia blando-duro, pero luego sentimos que tuvimos que hacer bastante gestión", explicó Pérez al concluir la competencia en COTA en la zona de medios donde estaba Motorsport.com.
"Desafortunadamente, creo que perdimos mucho tiempo de carrera con el momento en que salieron las banderas azules, porque básicamente entramos a pits y salimos directo a las banderas azules".
A pesar de las complicaciones en Austin, el mexicano destacó que el ritmo del monoplaza mostró ligeras mejoras respecto a citas previas, manteniéndose más cerca de rivales directos como Williams.
"No fue tan sencillo como nos hubiera gustado. Un poco desafortunado en ese sentido, pero casi terminamos la carrera con ambos autos. Creo que depende muchísimo de la pista; en la carrera me sorprendió que estuviéramos un poco más cerca en ese aspecto, así que solo tenemos que mantener la cabeza baja y mantener todo bajo control", añadió.
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Durante la primera parte de las gomas blandas, Pérez estuvo en la contienda con los coches de la casa de Grove antes de que sus neumáticos perdieran el ritmo y pasara a los duros.
Una mentalidad diferente para celebrar su carrera 300 en el GP de México
La siguiente parada en el calendario de la Fórmula 1 representa fundamental para Pérez al celebrar su arrancada 300 en el Gran Circo, pero a diferencia de otros años ahora no hay posibilidad de pelear por la victoria.
“Se trata obviamente solo pasar un buen rato, celebrar con ellos la carrera 300 y con suerte podamos dar un buen espectáculo. Esperemos ser un poco más competitivos con la altitud, etc. Ya veremos, pero en general creo que también va a ser una carrera dolorosa".
"Hay algunas carreras en las que parecemos estar un poco más cerca que en otras, pero seguiremos presionando", concluyó el mexicano.
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