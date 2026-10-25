Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Wolff revela lo que Antonelli le dijo en su oficina antes de ganar el GP de Estados Unidos

Toto Wolff ha revelado lo que Kimi Antonelli le dijo momentos antes del Gran Premio de Estados Unidos, con el piloto de Mercedes mostrando una compostura notable

Alex Harrington

Publicado: 25 oct 2026, 23:25

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Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Hablando con Sky Sports F1 después de que Kimi Antonelli ganara el Gran Premio de Estados Unidos, el jefe de equipo de Mercedes Toto Wolff reveló lo que su piloto le dijo antes de la carrera.

El piloto italiano salió desde la pole en el Circuit of the Americas y realizó una carrera dominante para lograr su novena victoria de la temporada. Wolff dijo que Antonelli no mostró señales de nervios.

“Sí, qué chico, ya sabes. Justo estaba diciendo antes de que me hicieran una pregunta sobre si estaba nervioso antes de la carrera y dije que no, simplemente se coló en mi oficina antes de prepararse y dijo: ‘Voy a disfrutar esto ahora mismo. Y es raro, no estoy pensando en absoluto en el campeonato.’ ¿No es curioso?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Así que también está en una misión de descubrimiento allí en cuanto a lo que le está pasando emocionalmente y luego, ya sabes, simplemente cumplió de principio a fin, fue excepcional en todo momento.”

Antonelli mantuvo el liderato frente a Max Verstappen en la salida, a pesar de ir con el neumático medio, ayudado por el patinaje de ruedas de Verstappen.

“Sí, exactamente, y con el neumático medio, que es un poco más lento al salir, pierdes un metro frente al blando, pero creo que pareció que Max tuvo mucho patinaje de ruedas, así que eso fue bueno”, dijo Wolff.

Cuando Verstappen cambió a una estrategia de dos paradas, Mercedes se negó a responder y mantuvo a Antonelli con una sola parada.

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“La estrategia ha hecho realmente un buen trabajo hoy. Lo discutimos, ya sabes, que Max podría hacernos un undercut y nos mantuvimos firmes con la decisión diciendo que la de una parada parecía la estrategia más rápida. Norris montó el duro y se veía muy bien, así que nos mantuvimos sólidos y al final salió prácticamente lo que ocurrió. En teoría era ocho segundos más rápida y al final fue un poco más.”

El austriaco admitió que no fue una decisión fácil.

“Sí, confiamos absolutamente en la información. No queríamos reaccionar porque los demás lo hicieron, lo cual es un poco, ya sabes, en ese momento una decisión que da miedo, pero hay que ceñirse a los datos y confiar en tus datos.”

El cuarto puesto de Lewis Hamilton y el octavo de George Russell mantuvieron viva la lucha por el título, pero Antonelli ahora lidera a Russell por 123 puntos y a Hamilton por 124. Un resultado entre los nueve primeros en Ciudad de México el próximo fin de semana sellará el título, hagan lo que hagan sus rivales directos.

Mercedes ya ha celebrado en México antes, con Hamilton asegurando allí su cuarto y quinto títulos mundiales en 2017 y 2018. Pero Wolff no quiso adelantarse a los acontecimientos.

“Creo que también tuvimos a Lewis allí un día. Definitivamente habría mucho tequila con hielo. Pero, ya sabes, todavía necesita terminar la carrera en México.”

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