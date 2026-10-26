Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Ganadores y perdedores del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2026

Mientras que su novena victoria de la temporada situaba a Kimi Antonelli a un paso de su primer título, su compañero de equipo, George Russell, se veía sumido en una desesperación cada vez mayor en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Filip Cleeren

Publicado: 26 oct 2026, 6:36

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La carrera de Fórmula 1 en Austin no fue un clásico instantáneo, lo cual resultó algo desafortunado porque muchos de los ingredientes estaban ahí. Cuatro equipos se encontraban relativamente igualados y los tres compuestos de neumáticos entraron en juego para dar paso a una batalla entre distintas estrategias.

Sin embargo, hubo muy poco que el Circuito de Las Américas pudiera imponerle al ganador Kimi Antonelli para perturbar al joven de 20 años, quien ahora tiene prácticamente garantizado escribir su nombre en la historia el próximo domingo en México.

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Ganador: Kimi Antonelli

Con Lewis Hamilton y George Russell haciendo apenas lo suficiente para mantenerse con vida en una teórica disputa por el título, nadie puede estar más cerca de amarrar el campeonato de lo que estuvo Antonelli en Texas.

Tanto Hamilton como Russell tendrían que ganar la próxima semana en México —lo cual, de acuerdo con nuestros cálculos matemáticos, no es posible que lo hagan ambos al mismo tiempo—, e incluso en el escenario de que uno de ellos se lleve la victoria en el altiplano de la Ciudad de México, Antonelli solo necesitará rescatar un punto o dos para convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1 por tres años completos de diferencia, superando a Sebastian Vettel.

Toto Wolff declaró que el triunfo de Antonelli en Austin fue el mejor de su carrera, al resistir la presión inicial a pesar de haber arrancado con el neumático medio —más lento que el de sus rivales— y luego simplemente controlar las acciones, sin inmutarse por los juegos estratégicos mientras él y Mercedes se apegaban a su planificada estrategia de una sola parada.

En medio de toda su euforia, es posible que Wolff haya olvidado la sensacional victoria con remontada de Antonelli en su tierra natal en Monza, la cual provocó las raras imágenes de los tifosi de Ferrari celebrando a una Flecha de Plata.

En lo que respecta a la celebración del título de Antonelli, las camisetas prefabricadas de Mercedes, el confeti y los galones de champaña ahora tendrán que ser trasladados a la capital mexicana. Quizás sea para bien: la edad legal para beber en México es de 18 años, en lugar de los 21 de Estados Unidos...

Mercedes garages before the start of the race, as media gravitate towards champion-elect Antonelli

Photo by: Filip Cleeren

Perdedor: George Russell

Bromas aparte, Russell ha tocado un nuevo fondo en las carreras recientes y resulta difícil descifrar exactamente por qué. Incluso si se considera que Antonelli es intrínsecamente el piloto más rápido o superior —de lo cual la evidencia empieza a acumularse—, Russell tampoco está a millas de distancia del ritmo del italiano, por lo que algo más está sucediendo.

Una teoría es que la actualización de Mercedes traída en Malasia, que hizo al auto más veloz pero también más difícil de explotar y de colocar en su ventana de rendimiento óptimo, ha afectado en mayor medida a Russell que a Antonelli. Una vez que el Mercedes W17 no responde exactamente como él quiere, Russell parece desplomarse con mayor facilidad que su menos experimentado compañero de equipo.

"Seis vueltas buenas, 50 vueltas malas. Quiero entender por qué el ritmo fue tan malo en el primer stint", se lamentó Russell tras finalizar octavo, atrapado detrás del piloto de McLaren Oscar Piastri, quien atravesaba por dificultades similares.

"Hay señales de que la ventana de configuración es muy reducida. Espero que esa sea la explicación de mi falta de ritmo hoy, pero necesito investigar a fondo con mi equipo porque es difícil de entender cuando estás tan lejos".

Con Russell también a punto de perder el segundo puesto ante Hamilton a estas alturas, la prioridad principal para el británico es detener la sangría y encontrar soluciones viables para encarar la pausa invernal en una mejor posición de la que se encuentra ahora.

Ganador: Charles Leclerc

Hace una quincena, Leclerc fue criticado por su cautelosa arrancada en Singapur, cuando tuvo una oportunidad potencialmente decisiva para superar en la curva 1 a Max Verstappen, quien salía desde la pole, pero decidió ceder.

Ya sea que esa oportunidad perdida haya rondado por su mente o no, hubo muy poca duda en Austin, donde Leclerc se lanzó hábilmente por el exterior del holandés a través de las enlazadas del magnífico primer sector de COTA.

"Sí, eso fue divertido", comentó Leclerc. "Realmente no sabía cómo saldría. Estuvo bastante apretado, pero fue divertido".

Él y Ferrari compensaron otra sesión de clasificación que no entregó el resultado esperado con una carrera más sólida, logrando superar a Verstappen una vez más en el último tercio de la competencia al capitalizar su ventaja en la vida útil de los neumáticos.

Charles Leclerc and Max Verstappen battled wheel-to-wheel at the start of the Austin showdown

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Perdedor: Isack Hadjar

Isack Hadjar amarró un gran resultado en la clasificación a pesar de lo complicado que había sido su fin de semana hasta ese momento, pero su carrera se desmoronó rápidamente el domingo.

"Solo estoy viendo la arrancada de mi carrera", comentó. "Todo fue perfecto en cuanto al procedimiento y luego tuve un exceso de entrega en el embrague. Y estas cosas que simplemente están fuera de mi control, están empezando a... tengo mala cobertura de radio, no puedo escuchar lo que está pasando. Y entré a pits con el mapa de motor equivocado y... estoy perdiendo un segundo por vuelta con ese neumático duro".

A medida que se desplomaba hasta finalizar sexto tras haber arrancado tercero en la parrilla, los problemas de Hadjar resultaron tan frustrantes que fue perdiendo progresivamente la cabeza por la radio, trayendo destellos de aquel viejo piloto impulsivo de la F2.

Los contratiempos con la radio provocaron que se perdiera información clave, como el cambio hacia el neumático duro, lo cual tomó a Hadjar por sorpresa. El resultado final fue la pérdida de una oportunidad clara de subir al podio debido a diversos fallos ajenos al control del francés, neutralizando parte del excelente trabajo realizado para recuperarse de un viernes difícil.

"El ritmo era bueno hoy, eso es lo más duro de todo", resumió. "Lo clavamos. Y todas las pequeñas cosas estúpidas, no podemos. Necesitamos clavarlas también".

Liam Lawson was one of the stand-out performers in Austin

Photo by: Visa Cash App Racing Bulls

Ganador: Liam Lawson, Racing Bulls

El fin de semana de Liam Lawson en el Gran Premio de los Estados Unidos es uno para el recuerdo, logrando acertar las notas correctas en un terreno difícil que lo dejó fuera de su zona de confort. Pero basta de hablar de su debut en vivo como cantante y compositor el jueves por la noche: su rendimiento en pista tampoco fue nada despreciable.

Lawson extendió a seis la racha de carreras consecutivas sumando puntos para Racing Bulls con una conducción controlada hasta el noveno puesto, convirtiendo a COTA en otro evento donde la escudería anglo-italiana demostró ser la mejor del resto, por delante de Alpine y Audi.

Tras varias posiciones en el sexto lugar, Racing Bulls está muy bien encaminado para dar un paso más y asegurar el mejor resultado de su historia en el campeonato de constructores; sus 102 puntos superan ahora a Alpine por 33 unidades. Este último necesitará repetir el milagro de su doble podio en el Gran Premio de Brasil de 2024 para cambiar la marea.

Perdedor: McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

La reticencia cínica y casi amarga de Lando Norris por la radio del equipo hacia el final de la carrera demostró lo que se siente pasar de tener el auto más rápido durante gran parte de las últimas dos temporadas a ser la cuarta fuerza. No es nada divertido. "Hagan lo que quieran con la estrategia", es un resumen básico de lo sucedido mientras Norris intentaba aferrarse a un lugar en el podio con neumáticos duros ya desgastados.

Fue una apuesta que valía la pena intentar y que no cambió mucho el resultado final al cruzar la meta en quinta posición. Una vez fuera del monoplaza y más fresco, Norris se mostró un poco más sereno. Al final del día, McLaren no está a millas de distancia, ya que los cuatro equipos principales de la F1 2026 están sorprendentemente parejos durante el primer año de una normativa totalmente nueva. Norris incluso consideró de forma optimista que podría haber rescatado una posición en la primera fila con una mejor vuelta de clasificación. Sin embargo, para el campeón mundial vigente, la repentina ausencia de éxitos no resulta fácil de asimilar.

Mientras tanto, los problemas de Piastri con el monoplaza de 2026 continúan. No debería ser una gran sorpresa que hubiera pocos signos de progreso en Austin, dado que ya había sido uno de sus circuitos más débiles en 2025, cuando el auto en general se adaptaba mejor a su estilo. México, donde los deslizamientos también son muy comunes debido a la altitud y al bajo agarre de la pista, probablemente sea otro trago difícil de ver para los aficionados australianos.

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