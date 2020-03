Los planes de la F1 para una 'súper temporada' 2020

Con 13 victorias en 246 grandes premios, Coulthard ocupa una buena posición en este ranking, aunque su porcentaje de victorias (5,28%) no es muy alto (pero sigue siendo mejor que el de dos campeones del mundo, Jenson Button y Keke Rosberg). El escocés acabó segundo en 2001, muy lejos de Michael Schumacher, y cuatro veces fue tercero en el campeonato sin ser realmente un candidato al título, a diferencia de otros pilotos de esta lista.

Con un 8,22% de victorias en 146 grandes premios, Reutemann tiene mejor marca que nueve de los 33 campeones del mundo de F1. Subcampeón en 1981, el argentino probablemente debería haber sido coronado esa temporada si, entre otras cosas, las tensiones internas en Williams con sus dirigentes y Alan Jones, campeón y piloto designado número 1, no hubieran estropeado su final de temporada, permitiendo a Nelson Piquet lograr el título por un solo punto. También acabó tres veces tercero (con Brabham en 1975, Ferrari en 1978 y Williams en 1980).

Espectacular y rápido, Montoya probablemente, como otros, tuvo la desgracia de aterrizar en la F1 durante la era Ferrari/Schumacher. Pero con siete victorias en 94 carreras, tiene una tasa de éxito del 7,45% que no tiene nada que envidiar a algún campeón del mundo. El colombiano fue tercero en 2002 y 2003, siendo ese último el año con la mejor oportunidad (acabó a solo 11 puntos de Schumacher).

... y los otros

Esta lista no significa nada ni pretende reflejar ningún juicio de valor. Se basa pura y simplemente en el aspecto estadístico del número de victorias. Por supuesto, no debe olvidarse de la lista de pilotos con varias victorias pero sin título a Tony Brooks (a la izquierda en la foto de arriba) que, aunque a menudo se olvida, en la década de 1950 logró una impresionante tasa de triunfos del 15,79% (seis victorias en 38 carreras), mejor que 22 de los 33 Campeones del Mundo, después de una corta carrera que acabó con solo 29 años a finales de 1961. Además, no hay forma de olvidar a Gilles Villeneuve (seis victorias en 67 grandes premios, un porcentaje del 8,76%) y muchos otros como Jacques Laffite, Bruce McLaren o Peter Collins.