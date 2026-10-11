Norris admite que debe una "disculpa" a todos en McLaren por el choque con Piastri en Singapur

Lando Norris ha admitido que “decepcionó al equipo” al chocar con su compañero de McLaren, Oscar Piastri, en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Formula 1.

Los coches papaya se tocaron en la última vuelta de la prueba de 20 vueltas, cuando Norris se lanzó por el interior de Piastri en la curva 5, acabando por hacer contacto con el neumático trasero derecho del MCL40 hermano, lo que hizo que ambos trompearan. En lugar de acabar cuarto y quinto, el británico cayó al octavo puesto y el australiano se retiró.

El director del equipo, Andrea Stella, calificó el incidente de “inaceptable” y dijo que habría conversaciones para asegurarse de que no vuelva a ocurrir una situación similar en el resto de la temporada.

Preguntado sobre si esperaba más charlas y cómo habían ido hasta ahora, Norris dijo: “No, es bastante sencillo.

“No puedo intentar lo que hice. Nunca debería haberlo intentado en primer lugar, aunque el adelantamiento estuviera ahí. Tengo que pensar más en el equipo al que represento que en mí mismo.

“Fue un error por mi parte y decepcioné al equipo. También les he pedido disculpas a todos, les debo una disculpa a todos, y lo haré mejor la próxima vez”.

Esto marcó un cambio notable respecto a la postura inicial del vigente campeón del mundo sobre el choque, ya que declaró el sábado por la tarde: “Había un hueco grande, así que fui a por ello. Tengo derecho a hacerlo. El resto, lo revisaremos como equipo”.

Lando Norris, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Tan bueno como podíamos lograr” el domingo

Norris se recuperó de su contratiempo en la sprint con un cuarto puesto el domingo, aunque el podio se le escapó.

El piloto de McLaren era quinto hasta que Kimi Antonelli, que estaba ocho segundos por delante, optó por una segunda parada en boxes bajo el coche de seguridad virtual de la vuelta 39.

Norris heredó la cuarta posición, seis segundos por delante de Antonelli, y estaba a 13 segundos de Lewis Hamilton, que sufría con neumáticos blandos usados.

El piloto de 26 años alcanzó al Ferrari en solo 11 vueltas, pero tuvo dificultades para consolidar el adelantamiento y fue superado por un Antonelli resurgido antes de encontrar finalmente la forma de pasar a un combativo Hamilton.

Norris terminó cuarto, pero el final de la carrera demostró que no podría haber igualado el ritmo con neumáticos nuevos de la flecha de plata, ya que acabó a 16 segundos en la línea de meta.

“El resultado fue tan bueno como podíamos lograr hoy”, dijo Norris. “Creo que podría haberlo conseguido de una mejor manera y al menos haber presentado una buena batalla a Antonelli.

“Tanto Hamilton como yo obviamente queríamos ver quién frenaba más tarde en la [curva] 1. Él ni siquiera frenó en la [curva] 1, así que eso significó que yo también me iba fuera. Podría haber presentado una mejor batalla a Kimi Antonelli en ese caso y podría haber luchado por un podio.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Así que podría haber hecho un mejor trabajo al intentar conseguir el resultado que tuvimos hoy, pero creo que me habría adelantado de todos modos. El cuarto era lo mejor que podíamos hacer hoy, así que estoy contento de haberlo conseguido y de que sumáramos buenos puntos”.

Aun así, esto no ocultará el paso atrás de McLaren en la jerarquía. Es la tercera carrera consecutiva sin podio para el equipo, después de que Norris ganara los grandes premios de Hungría y Países Bajos de forma consecutiva en verano.

Preguntado sobre si se sentía mejor de cara a Austin, Norris respondió con pesimismo: “No, la verdad es que no. El coche no es lo bastante rápido y es demasiado difícil de conducir. Estamos muy lejos, así que...”