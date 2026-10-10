Stella advierte a Norris y Piastri tras su choque en Singapur: "nadie por encima del equipo"

En la última vuelta de una carrera corta de 20 vueltas disputada sobre pista mojada, Lando Norris intentó adelantar a Oscar Piastri por el interior de la curva 5 sin éxito y chocó contra la esquina trasera derecha del coche de su compañero de equipo en McLaren.

El choque hizo que ambos coches entraran en barrena: Piastri quedó eliminado y sufrió graves daños en la parte trasera de su MCL40, mientras que Norris cayó hasta la octava posición en la meta. Los comisarios convocaron a ambos pilotos, pero decidieron no tomar medidas adicionales porque "consideraron que ambos pilotos habían contribuido al incidente y que ninguno de ellos era total o predominantemente responsable de la colisión".

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Sea como fuere, se trató de un incidente costoso y evitable para McLaren, que tuvo que apresurarse a sustituir la caja de cambios de Piastri y reparar su monoplaza, lo que le supuso una cuantiosa factura de reparación y la pérdida de valiosos puntos para el campeonato.

Tras una serie de incidentes en 2025, que llevaron a McLaren a endurecer sus normas de comportamiento —las llamadas "Papaya Rules"—, el director del equipo, Andrea Stella, no se lo tomó nada bien el último episodio entre sus pilotos.

"Ver a dos McLaren de entrar en contacto de esa manera es sencillamente inaceptable", declaró Stella a Sky.

"Es algo que discutiremos con nuestros pilotos, lo haremos en privado, y reiteraremos que el interés del equipo es mucho mayor que el de cualquiera de nosotros. No hay ego, no hay nadie que esté por encima del interés del equipo de Fórmula 1 McLaren".

Piastri reveló que Norris se había disculpado con él y con el equipo por el incidente, y posteriormente el australiano optó por la diplomacia ante los medios de comunicación.

"Lo más importante, obviamente, es que no podemos permitir que eso ocurra, tanto por los puntos como por la carga de trabajo y el dinero", declaró Piastri.

"Simplemente no era una situación que tuviera por qué darse, la verdad. Así que, , Lando se disculpó y seguimos adelante".

Lando Norris, McLaren; Oscar Piastri, McLaren Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

"Por desgracia, no es la primera vez que nos cruzamos, pero creo que los dos sabemos pedir perdón cuando hace falta y pasar página, y creo que eso es lo que nos hace fuertes como equipo".

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Norris aceptó el razonamiento de los comisarios, y afirmó que tanto él como Piastri podrían haber actuado de otra manera. "Como probablemente ya os imagináis, nadie está muy contento. Yo no estoy contento. Oscar tampoco lo estaba", dijo Norris. "Ninguno de los dos quería que las cosas salieran así. Hubo cosas que ambos podríamos haber hecho mejor. Y sí, lo hemos hablado y hemos pasado página".

Cuando se le preguntó a Piastri que los comisarios consideraban que él también había tenido parte de culpa en el incidente, respondió: "Bueno, no creo que hubiera nada que se saliera mucho de lo normal, pero al mismo tiempo no es muy inteligente intentar que nos sancionen a uno y a otro, ¿verdad?".