“Este motor es ridículo”: La explosiva crítica de Alonso a Honda al perseguir a Checo Pérez
Fernando Alonso recordó sus peores días con Honda y explotó por radio tras quedarse sin potencia al perseguir a Sergio Pérez en Singapur.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
El fin de semana de Fernando Alonso en Singapur fue más complicado de lo esperado y, una vez más, los problemas se enfocaron en la unidad de potencia Honda que presentó problemas tanto en la carrera sprint como en la del domingo en el trazado callejero de Marina Bay.
Durante la primera parte de la carrera, Alonso y su Aston Martin estuvieron en la persecución de los Cadillac de Valtteri Bottas y del mexicano Sergio Pérez. El español logró adelantar al finlandés antes de intentar atacar al mexicano, pero la experiencia del excompetidor de Red Bull junto con la falta de potencia en su Honda sentenciaron su paso.
Durante esta lucha con Checo Pérez, Alonso dijo un mensaje por radio que recordó las críticas que lanzó contra la marca japonesa en su época con McLaren. “Jajaj, la energía. Este motor es tan ridículo”, dijo el asturiano en la persecución.
La situación fue comparada cuando Alonso criticó a Honda y lo comparó con un motor de GP2, esto ante la falta de potencia.
Ya en la zona de medios, Alonso mantuvo su argumento de que estuvieron lastrados por la falta de potencia.
“Ha sido un fin de semana extremadamente duro donde nos ha faltado velocidad de forma evidente. La falta de entrega y potencia en la unidad de potencia nos deja totalmente vulnerables ante cualquier intento de ataque o defensa en pista”, señaló.
Alonso indicó que de nada sirven los avances en el chasis si no hay potencia en el coche.
“Podemos hacer magia en las curvas o cuidar los neumáticos hasta el límite, pero cuando te faltan caballos en la recta no hay estrategia que alcance. Es una situación que venimos arrastrando y Honda necesita dar un paso adelante urgente si realmente queremos competir en otro nivel”, finalizó.
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