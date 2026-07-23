La degradación térmica y a la posibilidad de graining en Hungría

El Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, acogerá este fin de semana la última cita antes de la pausa veraniega que la máxima categoría observará en el mes de agosto, antes de reanudarse en Zandvoort.

Para la cita europea, Pirelli ha decidido llevar los tres compuestos más blandos de su gama realizada para el Mundial 2026 de Fórmula 1, es decir, el C3 (que representará el duro este fin de semana), el C4 (medio) y el C5 (blando).

Se trata de una elección hecha expresamente para un trazado con las características del Hungaroring, es decir, lento y donde se necesita estabilidad en tracción y frenada para afrontar de la mejor manera los cambios de dirección.

En lo que respecta al asfalto, los pilotos encontrarán situaciones diferentes según las curvas. Gran parte de la pista presentará una superficie muy rugosa en su parte más antigua, mientras que en las curvas 1 y 12 - las recién reasfaltadas, la situación será diferente.

En todos los casos, sin embargo, los niveles de adherencia estarán entre los más bajos de la temporada, por eso los tres compuestos más blandos deberán ayudar a los pilotos. No hay que olvidar, además, la evolución de la pista, que será una de las más importantes del año.

Otro aspecto que en Hungría no puede pasarse por alto está relacionado con las temperaturas. Estas, normalmente, son muy altas y provocan una degradación térmica capaz de tener una influencia importante en los neumáticos desde el punto de vista del eje trasero, el de tracción. Pero no es todo, porque en los neumáticos blandos podría aparecer el graining.

Lewis Hamilton, Ferrari, en el GP de Hungría de 2025. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La degradación de los neumáticos debería acercar, en términos de tiempo de carrera, las estrategias del domingo a dos paradas y las de una sola parada.

En la elección entre las dos opciones seguramente entrarán en juego también las consideraciones relacionadas con la ventaja de mantener una buena posición en pista, en un circuito donde los adelantamientos podrían resultar complicados. Con temperaturas muy elevadas, es probable que las escuderías privilegien los dos compuestos más duros.

Después del Gran Premio de Hungría, Pirelli permanecerá en Budapest con Aston Martin, Audi y Alpine durante dos días de test, martes y miércoles, para el desarrollo de los neumáticos de la próxima temporada.

Qué pasó en 2025

Los tres compuestos fueron protagonistas en la carrera del año pasado. La mayoría de los pilotos eligió salir con el medio, mientras que tres arrancaron con el blando y dos con el duro. La mitad de la parrilla completó la carrera con una sola parada, mientras que los otros pilotos que llegaron a la meta realizaron dos pit stops antes de la bandera a cuadros.

La reducida degradación térmica, favorecida por las temperaturas más bajas, contribuyó a hacer que la estrategia a una sola parada fuera tan competitiva como la de dos paradas, que sobre el papel resultaba más rápida.