McLaren avisa: "Ya demostramos que cuando encontramos el impulso, luego logramos mantenerlo..."

Diez carreras difíciles, pero la última disputada, la de antes del parón veraniego, sembró más de una duda en todos los rivales. McLaren se presentó al inicio de la temporada 2026 como campeona del mundo de Constructores y Pilotos (con Lando Norris), pero tuvo que lidiar con el gran trabajo realizado por Mercedes y, en segundo término, también por Ferrari, encontrándose como tercera, o a veces cuarta fuerza.

Incluso en pistas donde todos habían pronosticado como favoritos a los MCL40, los monoplazas papaya a menudo decepcionaron, autores de actuaciones incoloras, opacas, casi pasando desapercibidos, dejando el escenario a los W17 y a los SF-26, con Max Verstappen a menudo como un incómodo rival pese a tener en sus manos un RB22 alejado de sus preferencias.

Luego, tras la larga oscuridad, llegó el destello cegador. En Budapest, Lando Norris dio a McLaren la primera victoria de la temporada y, de no haber sido por un problema técnico en el coche de Oscar Piastri, el equipo dirigido por Andrea Stella se habría ido de vacaciones con un doblete excepcional, sin derecho a réplica para todos los demás rivales.

Ya se sabe, una golondrina no hace primavera. McLaren tendrá que confirmar su forma recuperada ya la próxima semana en Zandvoort. Las actualizaciones llegadas en Hungría parecen haberla hecho dar un giro desde el punto de vista del rendimiento, pero los adversarios no se habrán quedado precisamente mirando.

Andrea Stella, jefe de McLaren, sin embargo, ha señalado una cosa. Desde hace cuatro años, cuando en Woking han sido capaces de encontrar el impulso adecuado con el monoplaza, luego ya no se han detenido. La distancia con la cima, a día de hoy, es muy amplia, pero la remontada puesta en marcha el año pasado por Max Verstappen precisamente a costa del equipo británico sirve de ejemplo: podría volver a ocurrir.

"Si logramos continuar la temporada como lo hicimos en Budapest, creo que aún podemos lograr mucho [en esta temporada]. Para conseguirlo, debemos seguir apretando en el desarrollo del MCL40 y asegurarnos de ser más rápidos que nuestros rivales – que ciertamente no se quedan mirando – en esta carrera dentro de la carrera que representa la competencia por las actualizaciones".

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"El resultado dependerá de la eficacia de las soluciones que llevemos a la pista. En la primera parte de la temporada nos costó más de lo previsto también en este aspecto, pero creo que en los últimos años, una vez encontrado el impulso, hemos sido capaces de mantenerlo".

"Aún quedan 12 carreras en el calendario, así que hay muchas oportunidades, considerando que hay 546 puntos en juego. Naturalmente, la desventaja en ambos campeonatos es significativa, pero recordamos bien la lección del año pasado: al fin y al cabo, siempre le digo al equipo que, si hemos instalado una nueva vitrina para albergar los trofeos más recientes e importantes en el McLaren Technology Centre, entonces tenemos el deber de hacer todo lo posible para seguir llenándola...".

Mientras tanto, cada equipo sabe bien que el verano y el otoño no son solo momentos importantes para el Mundial en curso, sino también para preparar el siguiente.

Respecto a 2025, los equipos se encontrarán esta vez trabajando en dos monoplazas diferentes, pero bajo los conceptos del mismo reglamento técnico. Una ventaja nada desdeñable respecto a lo hecho 12 meses atrás.

"En cierto sentido, este año es más fácil encontrar un punto de encuentro entre ambas necesidades. Mientras que en 2025 nos encontramos ante la necesidad de encontrar un equilibrio entre dos extremos – apretar al límite para ganar el campeonato del mundo y, al mismo tiempo, tener que diseñar un coche nuevo prácticamente desde cero – este año la transición entre los dos proyectos es mucho más gradual, considerando que los cambios reglamentarios son relativamente contenidos".

"Debemos tener presente que esta generación de coches todavía está en sus inicios, tanto en lo que respecta al chasis como a la unidad de potencia; por lo tanto, prácticamente todo lo que sigamos aprendiendo en 2026 nos será útil también el próximo año. Naturalmente, luego tendremos que encontrar el equilibrio adecuado en términos de tope de gastos, horas de pruebas en el túnel de viento y simulaciones por computadora, además de en la distribución de los recursos entre diseño y producción, pero creo que estamos en una buena posición en todos estos aspectos".

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