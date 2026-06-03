¿Estará Mónaco mejor con los nuevos coches de 2026? "No será suficiente"

La carrera de Fórmula 1 en Mónaco suele decidirse ya el sábado. Como adelantar en el estrecho circuito urbano es hoy en día casi imposible, la pole position en el Principado se considera medio trabajo hecho. En 2025, por ejemplo, los cuatro primeros cruzaron la meta exactamente en el mismo orden en el que habían salido.

En 2026, los coches de Fórmula 1 se han hecho algo más pequeños, pero el expiloto y analista Ralf Schumacher subraya en el podcast Backstage Boxengasse de Sky Alemaina: "Los coches son más pequeños, pero eso no será suficiente, porque los coches ya eran así de pequeños en mi época."

"Y aun así casi no podíamos adelantar", recuerda, y añade: "Podíamos adelantar aquí y allá, pero tienes que ser claramente más rápido [que el otro coche] o tiene que haber errores de pilotaje y el otro tiene que colaborar."

La carrera de Mónaco en 2025 fue "una catástrofe" debido a juegos tácticos, según Schumacher, que subraya: "Aunque lo dudo, espero que veamos algo más de acción y que no volvamos a ver tanta táctica este año."

En 2025, todos los pilotos tuvieron que realizar dos paradas obligatorias en boxes, lo que provocó que el pelotón se frenara deliberadamente en varios puntos. Aunque la normativa para el Gran Premio fue eliminada este año, eso no debería cambiar demasiado.

Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, también teme que adelantar siga siendo "difícil". Mónaco no es un circuito de baja energía, explica el brasileño. Por eso no se debe suponer que el nuevo reglamento de motores vaya a generar de repente más oportunidades de adelantamiento este año.

"Ojalá sea una carrera algo más entretenida que la del año pasado", dice Bortoleto, "pero sabemos que hoy en día tenemos coches grandes y, por desgracia, no es fácil adelantar. Así que no espero grandes diferencias con respecto al pasado. Pero espero equivocarme."

Según Schumacher, en 2026 al menos podrían aportar algo de emoción las fases de Safety Car, "si no incluso banderas rojas con los coches que tenemos este año", afirma el experto, que explica: "La tasa de errores este año de todos es [con los coches nuevos] algo mayor."

Y como en Mónaco un coche contra el muro casi siempre va unido al menos a un Safety Car, eso podría aportar algo de variedad a una carrera que, aparte de eso, también en 2026 debería volver a ser la procesión habitual.

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