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Crónica de carrera
FIA F2 Mónaco

FIA F2 Mónaco: Noel León gana la sprint, Durksen en cuarto, Varrone y Montoya 12 y 13

El piloto mexicano del equipo Campos se llevó la victoria en la carrera corta en el Principado.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Noel León, Campos Racing

Noel León, Campos Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

En una carrera rara para la Fórmula 2 en Mónaco, acostumbrada al caos y el ímpetu de la juventud de los pilotos que buscan llegar a la Fórmula 1, el mexicano Noel León logró su segundo triunfo en la serie al dominar de principio a fin en el Principado, convirtiéndose en el segundo piloto de esta nacionalidad en imponerse en el mítico trazado callejero.

Apenas unas semanas después de convertirse en el primer mexicano en ganar en la Fórmula 2, ahora se convierte en el primer mexicano en imponerse en la F2 en Mónaco. Sergio Pérez había logrado ambas cosas pero cuando la categoría se denominaba GP2 Series, por eso el cambio de registros históricos.

León arrancó desde la pole position tras haber finalizado quinto en el grupo A de clasificación del viernes, lo que se convirtió en el noveno puesto para la carrera del domingo y era el segundo para la parrilla de la carrera sprint del sábado por detrás del paraguayo Joshua Durksen. Sin embargo, Durksen fue penalizado tres posiciones por impedir a Kush Maini en la clasificación mandándolo al cuarto y dejando al mexicano de Campos en la pole.

A diferencia de otros años donde el caos de la antesala de la Fórmula 1 está garantizado en la arrancada, ahora no fue así y los competidores pasaron la mítica curva 1 sin mayor complicación. León mantuvo la pole por delante de Roman Bilinski con Gabriele Mini en tercero y Joshua Durksen en cuarto, posiciones que se mantuvieron hasta la bandera de cuadros.

León tuvo una carrera controlada en la que logró hasta cuatro segundos antes de empezar la última vuelta donde vio reducida esa diferencia al comenzar a administrar el ritmo.

El argentino Nico Varrone se posicionó 12 tras haber saltado del puesto 16 al 14 en la arrancada, justo por delante de Sebastián Montoya, quien cruzó en 14.

Resultados carrera sprint Mónaco

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
N. León Campos Racing
5 30

43'06.407

139.342 10
2
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
8 30

+3.406

43'09.813

3.406 139.159 8
3
G. Minì MP Motorsport
9 30

+4.002

43'10.409

0.596 139.127 6
4
J. Duerksen Invicta Racing
2 30

+4.376

43'10.783

0.374 139.106 5
5
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
7 30

+4.954

43'11.361

0.578 139.075 4
6
M. Stenshorne Rodin Motorsport
14 30

+6.373

43'12.780

1.419 138.999 3
7 India K. Maini ART Grand Prix 16 30

+7.633

43'14.040

1.260 138.932 2
8
R. Câmara Invicta Racing
1 30

+24.194

43'30.601

16.561 138.050 1
9
A. Dunne Rodin Motorsport
15 30

+29.031

43'35.438

4.837 137.795
10
N. Tsolov Campos Racing
6 30

+51.581

43'57.988

22.550 136.617 1
11 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 30

+59.160

44'05.567

7.579 136.226
12
N. Varrone Van Amersfoort Racing
22 30

+1'11.794

44'18.201

12.634 135.578
13 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 30

+1'14.508

44'20.915

2.714 135.440
14
M. Boya Prema Powerteam
12 30

+1'14.939

44'21.346

0.431 135.418
15 United States C. Herta Hitech Racing 4 30

+1'17.399

44'23.806

2.460 135.293
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 30

+1'20.117

44'26.524

2.718 135.155
17 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 30

+1'21.380

44'27.787

1.263 135.091
18
C. Shields AIX Racing
21 30

+1'23.108

44'29.515

1.728 135.004
19
L. Van Hoepen Trident
24 30

+1'25.644

44'32.051

2.536 134.876
20
J. Bennett Trident
25 29

+1 Vuelta

43'07.227

1 Vuelta 134.654
dnf
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
17 26

+4 Vueltas

43'29.163

3 Vueltas 119.710 1 Retirada
dnf
O. Goethe MP Motorsport
10 20

+10 Vueltas

30'01.830

6 Vueltas 133.344 2 Retirada
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