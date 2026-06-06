FIA F2 Mónaco: Noel León gana la sprint, Durksen en cuarto, Varrone y Montoya 12 y 13
El piloto mexicano del equipo Campos se llevó la victoria en la carrera corta en el Principado.
Noel León, Campos Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
En una carrera rara para la Fórmula 2 en Mónaco, acostumbrada al caos y el ímpetu de la juventud de los pilotos que buscan llegar a la Fórmula 1, el mexicano Noel León logró su segundo triunfo en la serie al dominar de principio a fin en el Principado, convirtiéndose en el segundo piloto de esta nacionalidad en imponerse en el mítico trazado callejero.
Apenas unas semanas después de convertirse en el primer mexicano en ganar en la Fórmula 2, ahora se convierte en el primer mexicano en imponerse en la F2 en Mónaco. Sergio Pérez había logrado ambas cosas pero cuando la categoría se denominaba GP2 Series, por eso el cambio de registros históricos.
León arrancó desde la pole position tras haber finalizado quinto en el grupo A de clasificación del viernes, lo que se convirtió en el noveno puesto para la carrera del domingo y era el segundo para la parrilla de la carrera sprint del sábado por detrás del paraguayo Joshua Durksen. Sin embargo, Durksen fue penalizado tres posiciones por impedir a Kush Maini en la clasificación mandándolo al cuarto y dejando al mexicano de Campos en la pole.
A diferencia de otros años donde el caos de la antesala de la Fórmula 1 está garantizado en la arrancada, ahora no fue así y los competidores pasaron la mítica curva 1 sin mayor complicación. León mantuvo la pole por delante de Roman Bilinski con Gabriele Mini en tercero y Joshua Durksen en cuarto, posiciones que se mantuvieron hasta la bandera de cuadros.
León tuvo una carrera controlada en la que logró hasta cuatro segundos antes de empezar la última vuelta donde vio reducida esa diferencia al comenzar a administrar el ritmo.
El argentino Nico Varrone se posicionó 12 tras haber saltado del puesto 16 al 14 en la arrancada, justo por delante de Sebastián Montoya, quien cruzó en 14.
Resultados carrera sprint Mónaco
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
N. León Campos Racing
|5
|30
|
43'06.407
|139.342
|10
|2
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|30
|
+3.406
43'09.813
|3.406
|139.159
|8
|3
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|30
|
+4.002
43'10.409
|0.596
|139.127
|6
|4
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|30
|
+4.376
43'10.783
|0.374
|139.106
|5
|5
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|30
|
+4.954
43'11.361
|0.578
|139.075
|4
|6
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|30
|
+6.373
43'12.780
|1.419
|138.999
|3
|7
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|30
|
+7.633
43'14.040
|1.260
|138.932
|2
|8
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|30
|
+24.194
43'30.601
|16.561
|138.050
|1
|9
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|30
|
+29.031
43'35.438
|4.837
|137.795
|10
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|30
|
+51.581
43'57.988
|22.550
|136.617
|1
|11
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|30
|
+59.160
44'05.567
|7.579
|136.226
|12
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|30
|
+1'11.794
44'18.201
|12.634
|135.578
|13
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|30
|
+1'14.508
44'20.915
|2.714
|135.440
|14
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|30
|
+1'14.939
44'21.346
|0.431
|135.418
|15
|C. Herta Hitech Racing
|4
|30
|
+1'17.399
44'23.806
|2.460
|135.293
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|30
|
+1'20.117
44'26.524
|2.718
|135.155
|17
|E. Jr. AIX Racing
|20
|30
|
+1'21.380
44'27.787
|1.263
|135.091
|18
|
C. Shields AIX Racing
|21
|30
|
+1'23.108
44'29.515
|1.728
|135.004
|19
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|30
|
+1'25.644
44'32.051
|2.536
|134.876
|20
|
J. Bennett Trident
|25
|29
|
+1 Vuelta
43'07.227
|1 Vuelta
|134.654
|dnf
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|26
|
+4 Vueltas
43'29.163
|3 Vueltas
|119.710
|1
|Retirada
|dnf
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|20
|
+10 Vueltas
30'01.830
|6 Vueltas
|133.344
|2
|Retirada
|Ver los resultados completos
Share Or Save This Story
Últimas noticias
El mano a mano entre compañeros en 2026 tras la clasificación de Mónaco: Checo Pérez se aleja de Bottas
Arrow McLaren nombra a Ryan Hunter-Reay como nuevo director deportivo
Gasly celebra “la pole de la zona media” para Alpine en Mónaco, pero aún no canta victoria
"Dimos nuestro mejor golpe": Graeme Lowdon aplaude el coraje de Cadillac en Mónaco
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments