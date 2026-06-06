FIA F2 Mónaco: Noel León gana la sprint, Durksen en cuarto, Varrone y Montoya 12 y 13

En una carrera rara para la Fórmula 2 en Mónaco, acostumbrada al caos y el ímpetu de la juventud de los pilotos que buscan llegar a la Fórmula 1, el mexicano Noel León logró su segundo triunfo en la serie al dominar de principio a fin en el Principado, convirtiéndose en el segundo piloto de esta nacionalidad en imponerse en el mítico trazado callejero.

Apenas unas semanas después de convertirse en el primer mexicano en ganar en la Fórmula 2, ahora se convierte en el primer mexicano en imponerse en la F2 en Mónaco. Sergio Pérez había logrado ambas cosas pero cuando la categoría se denominaba GP2 Series, por eso el cambio de registros históricos.

León arrancó desde la pole position tras haber finalizado quinto en el grupo A de clasificación del viernes, lo que se convirtió en el noveno puesto para la carrera del domingo y era el segundo para la parrilla de la carrera sprint del sábado por detrás del paraguayo Joshua Durksen. Sin embargo, Durksen fue penalizado tres posiciones por impedir a Kush Maini en la clasificación mandándolo al cuarto y dejando al mexicano de Campos en la pole.

A diferencia de otros años donde el caos de la antesala de la Fórmula 1 está garantizado en la arrancada, ahora no fue así y los competidores pasaron la mítica curva 1 sin mayor complicación. León mantuvo la pole por delante de Roman Bilinski con Gabriele Mini en tercero y Joshua Durksen en cuarto, posiciones que se mantuvieron hasta la bandera de cuadros.

León tuvo una carrera controlada en la que logró hasta cuatro segundos antes de empezar la última vuelta donde vio reducida esa diferencia al comenzar a administrar el ritmo.

El argentino Nico Varrone se posicionó 12 tras haber saltado del puesto 16 al 14 en la arrancada, justo por delante de Sebastián Montoya, quien cruzó en 14.

Resultados carrera sprint Mónaco Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 N. León Campos Racing 5 30 43'06.407 139.342 10 2 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 30 +3.406 43'09.813 3.406 139.159 8 3 G. Minì MP Motorsport 9 30 +4.002 43'10.409 0.596 139.127 6 4 J. Duerksen Invicta Racing 2 30 +4.376 43'10.783 0.374 139.106 5 5 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 30 +4.954 43'11.361 0.578 139.075 4 6 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 30 +6.373 43'12.780 1.419 138.999 3 7 K. Maini ART Grand Prix 16 30 +7.633 43'14.040 1.260 138.932 2 8 R. Câmara Invicta Racing 1 30 +24.194 43'30.601 16.561 138.050 1 9 A. Dunne Rodin Motorsport 15 30 +29.031 43'35.438 4.837 137.795 10 N. Tsolov Campos Racing 6 30 +51.581 43'57.988 22.550 136.617 1 11 R. Miyata Hitech Racing 3 30 +59.160 44'05.567 7.579 136.226 12 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 30 +1'11.794 44'18.201 12.634 135.578 13 S. Montoya Prema Powerteam 11 30 +1'14.508 44'20.915 2.714 135.440 14 M. Boya Prema Powerteam 12 30 +1'14.939 44'21.346 0.431 135.418 15 C. Herta Hitech Racing 4 30 +1'17.399 44'23.806 2.460 135.293 16 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 30 +1'20.117 44'26.524 2.718 135.155 17 E. Jr. AIX Racing 20 30 +1'21.380 44'27.787 1.263 135.091 18 C. Shields AIX Racing 21 30 +1'23.108 44'29.515 1.728 135.004 19 L. Van Hoepen Trident 24 30 +1'25.644 44'32.051 2.536 134.876 20 J. Bennett Trident 25 29 +1 Vuelta 43'07.227 1 Vuelta 134.654 dnf T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 26 +4 Vueltas 43'29.163 3 Vueltas 119.710 1 Retirada dnf O. Goethe MP Motorsport 10 20 +10 Vueltas 30'01.830 6 Vueltas 133.344 2 Retirada