El mexicano Noel León se colocó en el segundo puesto del campeonato de la antesala de la Fórmula tras su victoria en el Principado de Mónaco en la carrera del sábado a 20 puntos de Gabriel Mini.

Joshua Durksen, quien logró la cuarta posición se mantiene dentro de los 10 mejores, mientras que Sebastián Montoya que finalizó detrás de Nico Varrone está presionando al paraguayo.

El mexicano Rafael Villagómez es el único latino que se mantiene sin sumar puntos.

FIA F2: Campeonato de pilotos tras la carrera sprint en Mónaco

FIA F2: Campeonato de equipos tras la carrera sprint en Mónaco

Pos Equipos Puntos 1 Campos Racing 78 2 MP Motorsport 75 3 Rodin Motorsport 68 4 Invicta Racing 58 5 DAMS Lucas Oil 38 6 Hitech Racing 38 7 Trident 33 8 ART Grand Prix 29 9 Prema Powerteam 26 10 Van Amersfoort Racing 14 11 AIX Racing 14