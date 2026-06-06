FIA F2 Mónaco: Noel León asciende al segundo del campeonato tras victoria en la sprint
Conoce el estado del campeonato de la antesala de la Fórmula 1 tras la carrera sprint donde Noel León se llevó la victoria y Joshua Durksen fue cuarto.
Noel León, Campos Racing
Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
El mexicano Noel León se colocó en el segundo puesto del campeonato de la antesala de la Fórmula tras su victoria en el Principado de Mónaco en la carrera del sábado a 20 puntos de Gabriel Mini.
Joshua Durksen, quien logró la cuarta posición se mantiene dentro de los 10 mejores, mientras que Sebastián Montoya que finalizó detrás de Nico Varrone está presionando al paraguayo.
El mexicano Rafael Villagómez es el único latino que se mantiene sin sumar puntos.
FIA F2: Campeonato de pilotos tras la carrera sprint en Mónaco
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
G. MinìMP Motorsport
|63
|2
|
N. LeónCampos Racing
|43
|3
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|38
|4
|
R. CâmaraInvicta Racing
|37
|5
|
N. TsolovCampos Racing
|35
|6
|
L. Van HoepenTrident
|33
|7
|
A. DunneRodin Motorsport
|30
|8
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|28
|9
|R. MiyataHitech Racing
|22
|10
|
J. DuerksenInvicta Racing
|21
|11
|S. MontoyaPrema Powerteam
|16
|12
|K. MainiART Grand Prix
|16
|13
|C. HertaHitech Racing
|16
|14
|
N. VarroneVan Amersfoort Racing
|14
|15
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|13
|16
|
O. GoetheMP Motorsport
|12
|17
|
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
|10
|18
|
C. ShieldsAIX Racing
|10
|19
|
M. BoyaPrema Powerteam
|10
|20
|E. Jr.AIX Racing
|4
|21
|R. VillagomezVan Amersfoort Racing
|22
|
J. BennettTrident
FIA F2: Campeonato de equipos tras la carrera sprint en Mónaco
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Campos Racing
|78
|2
|MP Motorsport
|75
|3
|Rodin Motorsport
|68
|4
|Invicta Racing
|58
|5
|DAMS Lucas Oil
|38
|6
|Hitech Racing
|38
|7
|Trident
|33
|8
|ART Grand Prix
|29
|9
|Prema Powerteam
|26
|10
|Van Amersfoort Racing
|14
|11
|AIX Racing
|14
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