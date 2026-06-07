Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez
Descubre la totalidad de los resultados y de las clasificaciones del Gran Premio de Mónaco, sexta prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El Gran Premio de Mónaco parecía estar bajo control camino a la parte final de la carrera, pero el choque de Lance Stroll, seguido por el de Charles Leclerc y la posterior bandera roja por problemas en la pista, dieron vuelta la carrera en el Principado con cambios en el orden, penalizaciones y veredictos de los comisarios, que por ejemplo dejaron sin sumar a Checo Pérez.
Sin embargo, Kimi Antonelli se mantuvo imperturbable para ganar por quinta vez consecutiva en seis grandes premios disputados, nuevamente escoltado por Lewis Hamilton.
El tercer lugar de Isack Hadjar estuvo en duda un tiempo por una investigación, de la que finalmente salió airoso, mientras que Alpine presentó un pedido de revisión, ya que considera que Pierre Gasly, quien llegó tercero en la pista, fue injustamente sancionado.
Ese proceso puede llevar varios días en resolverse, por lo que mientras tanto estos son los resultdos del Gran Premio de Mónaco.
Fórmula 1 - GP de Mónaco - Resultados de la carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|78
|
2:23'31.243
|108.814
|4
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|78
|
+6.271
2:23'37.514
|6.271
|108.735
|5
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|78
|
+23.394
2:23'54.637
|17.123
|108.519
|4
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|78
|
+24.261
2:23'55.504
|0.867
|108.508
|5
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|78
|
+26.553
2:23'57.796
|2.292
|108.480
|4
|10
|RB
|Red Bull
|6
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|78
|
+29.010
2:24'00.253
|2.457
|108.449
|4
|8
|RB
|Red Bull
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|78
|
+30.369
2:24'01.612
|1.359
|108.432
|4
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|A. Albon Williams
|23
|78
|
+33.413
2:24'04.656
|3.044
|108.394
|5
|4
|Williams
|Mercedes
|9
|E. Ocon Haas F1
|31
|78
|
+37.140
2:24'08.383
|3.727
|108.347
|5
|2
|Haas
|Ferrari
|10
|F. Alonso Aston Martin
|14
|78
|
+41.899
2:24'13.142
|4.759
|108.287
|6
|1
|Aston Martin
|Honda
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|78
|
+42.748
2:24'13.991
|0.849
|108.277
|7
|Audi
|Audi
|12
|G. Russell Mercedes
|63
|78
|
+43.353
2:24'14.596
|0.605
|108.269
|5
|Mercedes
|Mercedes
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|78
|
+44.102
2:24'15.345
|0.749
|108.260
|6
|Audi
|Audi
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|78
|
+48.964
2:24'20.207
|4.862
|108.199
|5
|Alpine
|Mercedes
|15
|S. Pérez Cadillac
|11
|78
|
+49.153
2:24'20.396
|0.189
|108.322
|6
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|C. Sainz Williams
|55
|70
|
+8 Vueltas
2:13'32.889
|8 Vueltas
|104.946
|5
|Accidente
|Williams
|Mercedes
|dnf
|C. Leclerc Ferrari
|16
|64
|
+14 Vueltas
1:25'42.849
|6 Vueltas
|149.497
|3
|Accidente
|Ferrari
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|56
|
+22 Vueltas
1:15'16.761
|8 Vueltas
|148.942
|1
|Accidente
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Norris McLaren
|1
|43
|
+35 Vueltas
56'36.709
|13 Vueltas
|152.078
|1
|Retirada
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|O. Bearman Haas F1
|87
|27
|
+51 Vueltas
36'57.098
|16 Vueltas
|146.297
|2
|Retirada
|Haas
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|15
|
+63 Vueltas
21'03.117
|12 Vueltas
|142.661
|2
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|M. Verstappen Red Bull
|3
|0
|
78 Laps
|1
|Retirada
|Red Bull
|Red Bull
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Mónaco Mejores vueltas en carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|76
|
1'13.481
|S
|163.487
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|74
|
+1.162
1'14.643
|1.162
|S
|160.942
|3
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|77
|
+2.016
1'15.497
|0.854
|S
|159.121
|4
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|77
|
+2.188
1'15.669
|0.172
|S
|158.759
|5
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|76
|
+2.273
1'15.754
|0.085
|S
|158.581
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|56
|
+2.292
1'15.773
|0.019
|H
|158.541
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|76
|
+2.335
1'15.816
|0.043
|S
|158.452
|8
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|76
|
+2.427
1'15.908
|0.092
|M
|158.259
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|53
|
+2.483
1'15.964
|0.056
|H
|158.143
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|74
|
+2.835
1'16.316
|0.352
|H
|157.413
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|15
|
+2.851
1'16.332
|0.016
|H
|157.380
|12
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|78
|
+2.912
1'16.393
|0.061
|S
|157.255
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|46
|
+3.322
1'16.803
|0.410
|M
|156.415
|14
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|78
|
+3.410
1'16.891
|0.088
|M
|156.236
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|77
|
+3.433
1'16.914
|0.023
|S
|156.190
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|77
|
+3.639
1'17.120
|0.206
|S
|155.772
|17
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|34
|
+4.189
1'17.670
|0.550
|M
|154.669
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|51
|
+4.541
1'18.022
|0.352
|M
|153.971
|19
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|22
|
+4.994
1'18.475
|0.453
|H
|153.083
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|36
|
+5.364
1'18.845
|0.370
|S
|152.364
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+7.013
1'20.494
|1.649
|M
|149.243
|Ver los resultados completos
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