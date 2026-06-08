F1 GP de Mónaco 2026: Ganadores y perdedores de la carrera

Ganador: Kimi Antonelli

El líder destacado del campeonato de F1 2026, Kimi Antonelli, sigue rindiendo bajo presión, desmintiendo sus años de adolescencia. Pero el fin de semana que armó en Monte Carlo fue realmente algo muy especial.

Mientras George Russell solo pudo clasificarse sexto, y su fin de semana se descontrolaría a partir de ahí, Antonelli logró una extraordinaria vuelta de pole para negarle el primer puesto a Max Verstappen, algo que incluso Mercedes en privado no pensaba que fuera posible.

En Mónaco eso suele ser el 80% del trabajo pero, tras haber tenido problemas con frecuencia en las salidas de Mercedes, Antonelli todavía necesitaba ejecutar una salida limpia y una carrera de 78 vueltas, que fue un asunto entrecortado con coches de seguridad y una bandera roja tardía.

Antonelli ahora lidera a Lewis Hamilton por 66 puntos, con Russell otros dos puntos por detrás, lo cual no es un escenario que mucha gente hubiera visto venir.

Perdedor: George Russell

En el lado opuesto del garaje, George Russell realmente está pasando por un momento muy difícil ahora mismo. Cuando al británico le ofrecieron un penique por sus pensamientos, la frustración del piloto de 28 años fluyó libremente, desde la introspección que está haciendo para adaptar su estilo de conducción hasta parte de la mala fortuna que ha sufrido este año y que no ha hecho más que aumentar su miseria.

A pesar de clasificarse solo sexto, muy por detrás de Antonelli, Russell aún podría haber desafiado la lógica de Mónaco y recuperado algunas posiciones, gracias al abandono de Verstappen y a que Mercedes le ganó la posición en boxes al otro Red Bull de Isack Hadjar. Pero Russell fue uno de varios pilotos que infringieron el límite de velocidad en la entrada del pitlane, y un error de comunicación con el equipo de boxes significó que no cumplió correctamente su penalización de cinco segundos, lo que le supuso un devastador drive-through tras una resalida tardía.

Russell necesita un nuevo comienzo para la temporada 2026, y qué mejor manera de recuperarse en apenas unos días en un circuito completamente diferente en Barcelona. La pregunta que necesita respuesta es si Antonelli todavía puede ser detenido a estas alturas. La forma actual dice que no. La lucha por el título del año pasado muestra que todavía todo es posible.

Isack Hadjar was one of the winners of the weekend. George Russell, not so much. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ganador: Lewis Hamilton

Qué diferencia hace un año. Después de las serias dudas sobre si Hamilton saldría del lugar oscuro en el que estaba a finales de 2025, un coche totalmente diferente y un equipo de ingenieros en armonía y atento a sus necesidades han sacado lo mejor del piloto de 41 años. Eso le dio un segundo segundo puesto consecutivo, habiendo salido bien parado en comparación con el héroe local Charles Leclerc.

También dio lugar a una divertida ceremonia de podio, con Hamilton acompañado por dos jóvenes, Antonelli y Hadjar, que juntos siguen siendo más jóvenes que él. Como siete veces campeón del mundo, Hamilton puede sentir que es extraño que tenga que "recordarle a la gente" quién es, como dijo el domingo por la noche. Pero después de los últimos dos años que ha tenido, la gente tenía todo el derecho a sentir que había perdido el toque, porque realmente lo parecía. Sin embargo, eso no hace que sea menos satisfactorio demostrar que los escépticos estaban equivocados.

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Perdedor: Charles Leclerc

Charles Leclerc sabe una o dos cosas sobre decepcionantes carreras en casa, como la desastrosa parada en boxes en 2022 que le costó una primera victoria en sus propias calles. Probablemente esa sensación nunca será superada, y mejor así por poco, pero 2026 siguió siendo una gran decepción para Leclerc, ya que tuvo problemas con Ferrari durante todo el fin de semana.

Dada la falta de confianza y consistencia de Leclerc en la frenada, fue casi un milagro verlo luchar por la pole hasta el final, hasta que un toque con las barreras en la zona de la piscina acabó con esas esperanzas.

El domingo no fue mucho mejor y terminó contra el muro en la curva 19 tras más problemas de frenos, lo que incluso llevó al proveedor Brembo a emitir un comunicado el domingo por la noche.

"De los cuatro frenos, tenía tres frenos sin funcionar. Así que, en un coche de Fórmula 1, eso nunca es algo bueno", dijo Leclerc con sarcasmo, mientras se prepara para pasar a la configuración de frenos de Hamilton para Barcelona.

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ganador: Isack Hadjar

Un gran premio nunca se siente sencillo para el temperamental Isack Hadjar, que añadió algo más a sus grandes éxitos por radio del equipo el domingo por la tarde. En este caso tenía sus razones para enfadarse, ya que estaba lidiando con toda clase de problemas dentro del cockpit mientras el equipo gestionaba problemas de unidad de potencia y de pilotabilidad, lo que hizo que su carrera fuera de todo menos sencilla.

La recompensa por mantener la calma, al menos desde el punto de vista de la conducción, es un segundo podio en F1 y un primero para Red Bull, lo que le vendrá muy bien mientras intenta desterrar por fin la maldición del segundo asiento de Red Bull.

Perdedor: Max Verstappen

En el otro lado del garaje, Verstappen abandonó pronto tras calarse en la salida por lo que Laurent Mekies confirmó que fue un problema de la unidad de potencia. Verstappen tuvo suerte de no ser golpeado en la aceleración hacia Sainte Devote, pero se quedó sin recompensa por una sobresaliente actuación en la clasificación.

El panorama general no es tan sombrío para el neerlandés, ya que Red Bull fue sorprendentemente competitivo en un circuito con muchos baches y uso de pianos, lo que ha sido uno de sus talones de Aquiles en los últimos años. La Barcelona de alta carga aerodinámica demostrará si Red Bull realmente ha dado un paso adelante en todos los frentes.

A veces es mejor tener suerte que ser bueno, con Liam Lawson y Arvid Lindblad beneficiándose de los momentos de los coches de seguridad para lograr un quinto y un sexto puesto, los mejores resultados de sus carreras hasta ahora para ambos.

Pero decir que Racing Bulls solo tuvo suerte es menospreciar al equipo, ya que Lawson primero se colocó en esa posición con una sólida vuelta de clasificación, y la escudería anglo-italiana tuvo que correr una hora antes de la carrera para poner cualquiera de sus dos coches en la salida debido a problemas de sistema, lo que provocó un trabajo de montaje de última hora.

Lindblad, el único novato de F1 en la parrilla, también merece reconocimiento por no cometer ni un solo error en todo el fin de semana en el circuito más exigente del calendario.

Pierre Gasly, was "heartbroken" after seeing a podium taken away for pitlane speeding. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Pierre Gasly realmente debería haber estado en la categoría de ganadores, recuperándose de dos fines de semana difíciles con una excepcional vuelta de clasificación y una carrera limpia que podría haberle dado un podio en Mónaco. Haber sido uno de los pilotos que infringieron el límite de velocidad en el pitlane lo dejó "destrozado" y lo hizo caer del tercero al séptimo puesto.

Alpine ha señalado su intención de presentar un derecho de revisión. Pero incluso en el improbable caso de que tenga éxito, la experiencia única de estar en el icónico podio de Mónaco se ha perdido para siempre.