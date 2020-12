El lazo familiar en el número que llevará Mick Schumacher en la F1

El joven piloto alemán de 21 años debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2021, aunque este mes de diciembre ya disputará su primera FP1 con Haas en el GP de Abu Dhabi.

Mick Schumacher ha tenido que elegir número para la próxima temporada, y su elección ha estado basada en momentos importantes para él y un detalle curioso.

El de Haas lucirá el #47 en su monoplaza, en primer lugar, porque era uno de los que no eligieron el resto de pilotos de la parrilla y, en segundo, porque tiene varios significados.

"Sí, elegí el número 47, ese será mi número el año que viene. Básicamente, es una mezcla divertida de cosas. Pero, sobre todo, es porque el cuatro y el siete son dos números que me gustan, obviamente, por el campeonato de F3, y el siete porque es un número muy importante para mí", comentó el joven alemán.

"Como ambos estaban tomados, pensé que el 47 era la mejor opción. Y luego está el hecho de que si calculas todos los días en que cumple años nuestra familia, suman 47. Es algo bonito para mí".

"Sin duda el siete está ahí por los siete títulos de mi padre, pero también es un número que me gusta en general. A la familia nos gusta el siete. Y luego por mi madre. No se sorprendió (de su llegada a la F1). Fue como 'estaba segura de que lo conseguirías'. Siempre siento el gran apoyo que me da y que me dan todos en la familia, así que es genial".

Además, el hijo de Michael Schumacher y Haas obtuvieron permiso de la FIA este miércoles para acudir a las instalaciones del circuito de Sakhir y configurar el asiento del piloto.

Schumacher tiene claro que el año que viene intentará mejorar como piloto, y que Haas es un buen lugar para comenzar su andadura en la F1.

"Mi planteamiento para el año que viene va a ser intentar mejorar como piloto, rendir lo mejor que pueda. Obviamente, va a ser todo un reto, pero estoy seguro de que sabéis que el equipo tiene experiencia suficiente para darme la oportunidad de evolucionar. Estoy deseando trabajar con ellos", añadió.

"Haas es un gran lugar para poder evolucionar como piloto. Ahora nos estamos conociendo principalmente por Zoom o teléfono, pero espero poder empezar a conocerlos de verdad".

"Estoy encantado porque este es un sueño hecho realidad. Lo llevo persiguiendo desde que tengo tres años, así que es genial que por fin se cumpla", concluyó.

Información adicional de Adam Cooper

Las primeras fotos de Mick Schumacher con Haas F1