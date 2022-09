Wolff explica por qué no teme perder personal ante Audi

A partir de 2026 Audi será el segundo gran fabricante alemán de automóviles que estará en la Fórmula 1, después de que Mercedes ya esté involucrada en la categoría reina como equipo integral desde 2010. Para las grandes escuderías, Mercedes, Red Bull y Ferrari, esto no sólo añadirá un nuevo rival al que tomar en serio dentro y fuera de la pista.

Con la intención de Audi de ser un equipo de fábrica mientras se espera la confirmación de su adquisición de la relativamente pequeña escudería Sauber, el fabricante de automóviles alemán podría robar personal de sus rivales, además de traer su propio personal. Sin embargo, el jefe del equipo Mercedes, Wolff, no está demasiado preocupado por esto.

"Todavía no hemos perdido a nadie en favor de Audi, pero habrá situaciones en las que algunos de los miembros de Mercedes o ex Mercedes se irán a Audi, de eso no hay duda. Este es un mercado abierto y entre los equipos hay estos movimientos", comentó Wolff.

"También tenemos estos movimientos de otros fabricantes de unidades de potencia hacia nosotros, aunque no emitimos un comunicado de prensa por ello cada vez que ocurre. Así que es completamente normal", dice el jefe del equipo Mercedes.

No hace mucho tiempo, Mercedes ya tuvo que soportar algunas salidas dolorosas en el departamento de motores después de que Red Bull creara su propia división de motores, Red Bull Powertrains, para poder compensar la salida de Honda de la Fórmula 1 a finales de 2021. Para ello, han recurrido principalmente al personal de Mercedes.

"Creo que la mayor competencia es y ha sido Red Bull, porque están a la vuelta de la esquina", dice Wolff, que explica que la barrera de trasladarse desde las sedes de Mercedes en Brackley y Brixworth a la de Red Bull en Milton Keynes, a pocos kilómetros de distancia, es mucho menor que la de ir desde Inglaterra a la base de Audi en Neuburg, Alemania, o, en el futuro, a Hinwil, Suiza, donde se encuentra Sauber.

"Creo que hay un mayor obstáculo para cambiar cuando se trata de trasladarse a Alemania, así que eso no es algo que me preocupe más", añadió Wolff. "Y la limitación de costos también llega al ámbito de las unidades de potencia, de modo que limita la cantidad de dinero que se puede gastar, y creo que eso es importante".

No obstante, Wolff es consciente de que Audi será un serio competidor para Mercedes: "Es muy emocionante. Tienen una infraestructura fantástica en Neuburg, unas instalaciones de última generación".

"Saben cómo actuar, como demostraron en Le Mans. Y no tengo ninguna duda de que serán muy, muy competitivos. Formarán parte de un equipo con sede en la Suiza alemana. Eso es algo que saben y entienden. Así que creo que será sin duda un reto para ellos".

"Pero estoy convencido de que serán buenos en el juego. Así que es bueno que se unan. Demuestra la fuerza y el atractivo de la Fórmula 1 y lo que puede ofrecer a las mejores marcas del mundo", dijo Wolff.

