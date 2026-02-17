Semana 2 de pruebas de la F1 2026 en Bahréin: ¿Quién conduce y cuándo?

Al igual que la semana pasada, los 11 equipos de Fórmula 1 tendrán un coche por día en pista durante el segundo test de tres días en Bahréin, que se desarrollará del miércoles 18 al viernes 20 de febrero.

Motorsport.com estará en el lugar para ofrecer todas las últimas noticias y análisis desde el paddock, así como el live timing.

Los coches saldrán a pista de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hora local de Bahréin. Aquí puedes encontrar los horarios para Latinoamérica.

Así es como los equipos repartirán sus alineaciones a lo largo de cada jornada, con muchos optando por dividir a sus pilotos entre las sesiones de la mañana y de la tarde. Este resumen se actualizará a medida que los equipos confirmen sus alineaciones.

Alineaciones de los equipos para Bahréin 2:

Equipo Miércoles Jueves Viernes McLaren - - - Mercedes - - - Red Bull - - - Ferrari - - - Williams - - - Racing Bulls Lindblad / Lawson Lawson Lindblad Aston Martin Stroll / Alonso Alonso Stroll Haas - - - Audi - - - Alpine Gasly / Colapinto Colapinto Gasly Cadillac Pérez / Bottas Bottas / Pérez Pérez / Bottas

Tras el segundo test de Bahréin, el circo de la F1 viajará a Australia para el inicio de la temporada 2026 el 8 de marzo.

Seguiremos actualizando esto a medida que se anuncien más sesiones de pilotos antes del test de Bahréin.