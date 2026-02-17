Alpine revela cuándo estará Franco Colapinto en pista en las pruebas de la F1 en Bahréin
La F1 inicia el miércoles su segunda y última semana de pruebas de pretemporada en Bahréin y Alpine informó cuándo conducirán el A526 Franco Colapinto y Pierre Gasly.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Alpine ya tiene todo listo para volver a acelerar en el Circuito Internacional de Bahréin en los tres días finales de la pretemporada 2026, en lo que será la última oportunidad de trabajar en pista en el desarrollo de su nuevo chasis y la unidad de potencia Mercedes antes del inicio del campeonato el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.
Si bien las pruebas de la semana pasada no comenzaron bien para la escudería de Enstone, ya que Franco Colapinto apenas pudo completar 28 vueltas durante la sesión matutina del viernes, el equipo fue de menos a más y el propio piloto argentino terminó el viernes con 144 vueltas completadas en la jornada final. Además, marcó el 11° mejor registro de toda la semana de pruebas.
"Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas completadas y es positivo afrontar ahora el fin de semana con mucho por analizar y comprender", dijo el piloto de 22 años entonces.
"El coche funcionó bien hoy (por el viernes), realmente nos centramos en dar muchas vueltas para seguir construyendo mi experiencia con el auto. Pierre tuvo un buen día ayer y el auto se sintió en una posición decente desde el principio esta mañana, lo que me permitió ir construyendo todo tanda a tanda, vuelta a vuelta".
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
"Hicimos una mezcla real de rodaje y pruebas y empezamos a tener una sensación y más detalle sobre cómo se comporta el auto".
"Creo que hemos terminado la semana en un buen lugar. Completamos 318 vueltas en total como equipo y hay mucho más por hacer la próxima semana cuando se reanuden las pruebas. Hay mucho por aprender y dejo este test en una situación mucho mejor que cuando empezamos, así que un gran agradecimiento a todo el equipo por su increíble trabajo esta semana", concluyó.
Para la segunda semana de pruebas de pretemporada en Bahréin, Alpine volverá a repartir la primera jornada entre Colapinto y Pierre Gasly, pero esta vez será el francés quien inicie el día antes de cederle la conducción al argentino para la sesión de la tarde.
Colapinto luego estará al volante del A526 durante todo el jueves, mientras que Gasly será el encargado de terminar las pruebas para Alpine el viernes.
Alpine buscará mejorar esta semana su marca de vueltas completadas en Bahréin, ya que en la primera serie de ensayos allí quedó en 318 vueltas, una cifra que lo dejó solo por delante de Mercedes y de Aston.
Share Or Save This Story
Alpine desafía a los rivales de la F1 a protestar por el motor Mercedes y lanza un aviso
Colapinto: "Dejo este test en una situación mucho mejor que cuando empecé"
VIDEO: El incidente de Franco Colapinto al final del viernes en el test de Bahréin
Gasly invita a no perderse la largada de la F1 en Australia: "podría ser memorable"
Por qué Alpine está nervioso por su exclusivo diseño del alerón trasero de F1 2026
Alpine admite un error propio en el fallo que afectó a Franco Colapinto en Bahréin
Últimas noticias
Simple retraso o alerta roja: ¿Dónde está realmente Aston Martin para la F1 2026?
Cadillac F1 anuncia cuándo conducirá Checo Pérez en las pruebas de Bahréin
Mercedes y sus equipos cliente podrían enfrentar problemas con el combustible
Semana 2 de pruebas de la F1 2026 en Bahréin: ¿Quién conduce y cuándo?
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments