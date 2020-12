Mazepin pierde batalla judicial en su intento por comprar Force India

Sin embargo, la compañía química rusa no ha renunciado a seguir el camino legal y dijo que tratará de apelar la sentencia.

Mazepin, padre del futuro piloto de Haas Nikita y quien será compañero de Mick Schumacher, fue uno de los posibles compradores del equipo Force India cuando la escudería entró en un concurso de administración en julio de 2018 pasado. En su opinión, presentó lo que consideraba la oferta más alta por la compañía.

Originalmente, la idea era vender las acciones de la compañía original de Force India, pero las complicaciones por las demandas de los bancos indios contra Vijay Mallya, obligaron a tomar un plan B y vender los activos del equipo.

Los activos fueron finalmente vendidos al consorcio Racing Point liderado por Lawrence Stroll, y en un movimiento sin precedentes se formó una nueva compañía para hacerse cargo de la inscripción del equipo y correr los viejos monoplazas de Force India bajo un nuevo nombre, todo ello bajo el pleno acuerdo de la FIA y la Fórmula 1.

Luego de que Mazepin perdió, inició un proceso legal vía Uralkali contra Geoff Rowley y Jason Baker de FRP Advisory, la firma que actuó como administradora de Force India durante la venta.

En esencia, el reclamo de Uralkali era que los administradores habían "fallado en llevar a cabo un proceso de venta justo y apropiado".

Más específicamente Uralkali afirmó que FRP había "tergiversado negligentemente que seleccionarían al licitador ganador sobre la base de la oferta más favorable" y "tergiversó negligentemente que el proceso de licitación se llevaría a cabo en igualdad de condiciones entre todos los licitadores".

Además, Urakali dijo que FRP "llevó a cabo el proceso de licitación de manera negligente" y "violó un deber equitativo de confianza al revelar información confidencial al Señor Stroll en relación con la oferta de Uralkali".

El caso fue visto por el Juez Miles en el Tribunal Superior durante siete días en noviembre. El martes se dictó una sentencia en la que se desestimaron todas las demandas procedentes de Uralkali.

El propio Mazepin no compareció como testigo, y Uralkali fue representado por su director Paul Ostling. En su sentencia, el juez Miles dejó claro que el hecho de que el protagonista no compareciera en persona no había ayudado al caso iniciado por Uralkali.

En una declaración emitida en respuesta a la sentencia, Uralkali dijo que continuará con sus demandas.

La empresa señaló: "Aunque Uralkali está decepcionado con la decisión del tribunal de primera instancia, se complace en que el juicio confirmó varias de sus declaraciones anteriores, incluyendo el hecho de que la oferta de Uralkali por los activos del equipo de F1 de Force India era más alta que la oferta ganadora”.

"Uralkali tiene la intención de pedir permiso para apelar la decisión dictada hoy y seguir protegiendo sus derechos de acuerdo con los procedimientos legales que se aplican”.

Una declaración de FRP Advisory dada a Motorsport.com dijo que estaban de acuerdo con el resultado: "El Juez Miles no sólo desestimó las demandas de Uralkali en su totalidad, sino que además encontró que el Sr. Rowley llevó a cabo el proceso de venta de forma ‘justa y adecuada’.”

"La sentencia reivindica la posición que FRP ha tenido desde el principio, que es que los administradores conjuntos asumieron sus deberes con eficiencia y profesionalidad y se comprometieron con todas las partes involucradas de una manera totalmente imparcial".­­