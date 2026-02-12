Max Verstappen destroza la nueva F1 de 2026: "Es Fórmula E con esteroides"

Max Verstappen criticó la nueva generación de monoplazas de la F1 después de probar el nuevo Red Bull en los tests de Bahréin, afirmando que "no son divertidos de conducir" y que son "Fórmula E con esteroides".

En el segundo día del primer test de tres jornadas en Bahréin, Verstappen ofreció su primera conferencia de prensa formal de 2026, tras haber completado 136 vueltas el miércoles antes de ceder hoy el coche a su compañero de equipo Isack Hadjar.

Verstappen y Red Bull impresionaron al resto del paddock con su ritmo y la gestión de la energía, pero el neerlandés aseguró que estaba más preocupado por cómo se sienten al conducir esta nueva generación de autos, con un enfoque aún mayor en la gestión energética.

"Para conducirlos no son muy divertidos, para ser honesto", dijo ante los medios, entre ellos Motorsport.com. "Diría que la palabra correcta es gestión. No es muy propio de la Fórmula 1. Se siente un poco más como Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que lidiar con eso.

"Como piloto puro, disfruto conducir al máximo y en este momento no se puede manejar así. Están pasando muchas cosas. Mucho de lo que haces como piloto, en términos de inputs, tiene un efecto enorme en la parte energética. Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1. Quizás entonces sea mejor correr en Fórmula E, ¿no? Porque allí todo es energía, eficiencia y gestión."

"Estamos pobres de energía. Yo solo quiero una conducción normal, como debería ser, sin tener que pensar: 'Oh, si freno un poco más largo o menos o más, o una marcha arriba o abajo', que eso impacte tan fuertemente el rendimiento en las rectas. Además, el agarre en este momento es bastante bajo con estos neumáticos y la configuración del coche. Es un gran paso atrás respecto a cómo era antes."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Verstappen sí señaló que le dolía ser tan directo en sus opiniones por respeto al trabajo que ha realizado su equipo y la división de unidades de potencia en Red Bull Powertrains, con tanto el auto como el motor aparentando estar en buena forma hasta ahora, e incluso el nuevo departamento de motores superando expectativas.

"Por otro lado, también sé cuánto trabajo se ha hecho en segundo plano", añadió. "También del lado del motor, por parte de los muchachos. Así que no siempre es lo más agradable de decir. Pero también quiero ser realista como piloto respecto a la sensación.

"También sé lo que está en juego para el equipo; nuestro propio motor y ver el entusiasmo de la gente. Por supuesto, cuando me siento en el auto siempre daré lo mejor de mí. Ellos lo saben. El nivel de entusiasmo no es muy alto para conducir."

Verstappen ya había expresado preocupaciones sobre el reglamento de 2026 en los últimos años mientras se estaba gestando, y sugirió que su disfrute jugaría un papel importante en cualquier decisión de dejar la F1 cuando finalice su actual contrato con Red Bull en 2028, o incluso antes.

No parece que su experiencia hasta ahora en Bahréin haya ayudado a la causa de la F1. "Un auto ganador para mí no lo es todo. También tiene que ser divertido de conducir", insistió el cuatro veces campeón del mundo.

"Creo que en esta etapa de mi carrera también estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1 para divertirme. Sé que estaremos con este reglamento durante bastante tiempo. Así que, sí, ya veremos."

Cuando le preguntaron si participará en las 24 Horas de Nürburgring, que deliberadamente cambiaron de fecha para evitar un choque directo con el calendario de la F1, bromeó: "Quiero decir, viendo cómo está ahora, al menos allí puedes conducir al máximo sin tener que cuidar la batería...

"Quiero hacerlo. Estamos trabajando para que suceda, pero todavía no puedo confirmarlo."