Cómo el temor del sobrepeso de los nuevos F1 2026 ha desaparecido

Durante años, el peso mínimo de los coches de Fórmula 1 se incrementó gradualmente. Mientras que en 2009 los bólidos debían pesar un mínimo de 605 kilogramos, el peso requerido aumentó a 800 kilogramos en 2025. Entre los motivos de este aumento se encontraban la llegada de los motores híbridos V6 turbo y unos requisitos de seguridad más estrictos.

Las continuas subidas del peso mínimo llegaron a su fin en 2026. El nuevo reglamento técnico para la próxima temporada de F1 establece que los coches deben pesar un mínimo de 768 kilogramos este año, lo que supone una reducción de 32 kilogramos con respecto al año pasado.

Las menores dimensiones de los nuevos bólidos de F1 deben justificar ese menor peso mínimo, pero al mismo tiempo los coches estarán equipados con una batería más grande para el motor eléctrico. Debido en parte a este desarrollo, en un principio hubo dudas sobre si el peso mínimo sería factible. Incluso se temía que varios equipos comenzaran la temporada con un coche demasiado pesado.

Sin embargo, la situación no parece tan grave como se pensaba inicialmente. "Al principio, sinceramente, pensaba que esas cifras de peso eran inalcanzables. Ahora creo que son alcanzables, pero está en los detalles y todo debe optimizarse en la dirección correcta", afirma el jefe del equipo Williams, James Vowles. En las últimas semanas se ha sugerido que el nuevo FW48, que no participó en la prueba de Barcelona, pesaría hasta treinta kilogramos de más.

Vowles reconoce que el nuevo coche de Williams aún no alcanza el peso mínimo, pero las historias sobre un enorme exceso de peso tampoco son ciertas. "En este momento, creo que aún no hemos alcanzado el peso mínimo, pero hay un plan para Melbourne y para las tres primeras carreras para asegurarnos de que lo conseguimos", explica.

"En general, quien dice exactamente dónde se encuentra, probablemente ya esté en el peso mínimo o justo por debajo", continúa Vowles, quien también señala que las pruebas de invierno no dan una idea clara del peso de los coches de F1. "Además, hay paquetes de sensores en el coche que pesan unos 12 kilos, para que te hagas una idea. Mientras no los quites, nadie sabe exactamente cuál es su peso".

El Williams FW48 aún no alcanza el peso mínimo, pero tampoco tiene un exceso de peso considerable. Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images a través de Getty Images

Por estas razones, Vowles no cree que el peso de los coches vaya a desempeñar un papel decisivo en el nuevo reglamento de la F1 de 2026. En este sentido, el jefe del equipo británico cuenta con el apoyo de su compatriota Rob Marshall, diseñador jefe de McLaren. "Creo que la gente se obsesiona demasiado con el peso. Al final, lo que quieres es tener el coche adecuado y, después, ya miras cuánto pesa", afirma, indicando que los equipos se enfrentan a una disyuntiva.

"Si el coche es demasiado pesado, sabes que eso te cuesta unas décimas por vuelta. Hay que aceptarlo. Lo más importante es tener el coche que quieres. Un coche ligero que no quieres no es la elección correcta. Un coche más pesado que sí es el que quieres, sí lo es. Si tienes la suerte de tener un coche ligero y el coche que quieres, entonces lo tienes todo perfecto".

No obstante, la búsqueda de reducciones de peso sigue siendo una parte importante para los equipos, especialmente en la primera fase de una nueva normativa técnica. Sin embargo, no resulta fácil. "Reducir el peso ha sido todo un reto", afirma Marshall.

"Las dimensiones del coche ayudan hasta cierto punto, al igual que la reducción de la carga aerodinámica. Las piezas de la suspensión pueden ser más ligeras porque las cargas son menores, así que ese tipo de cosas ayudan. Pero, por lo demás, se trata de abordar cada pieza individual del coche para reducir peso. Uno de los aspectos más difíciles fue aumentar la resistencia estructural del coche para las pruebas de choque y similares, sin añadir demasiado peso, porque eso no es fácil".