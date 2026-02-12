Por fin se revelan las primeras imágenes a bordo de los F1 2026

Hace dos semanas, durante las pruebas privadas y a puerta cerrada de Barcelona, era difícil hacerse una idea precisa del comportamiento que se esperaba de los F1 2026 en pista. Entre las fotos meticulosamente seleccionadas por los equipos y los escasos vídeos que mostraban los coches en pista, había que esperar a que el paddock se abriera más a todas las miradas. Esto ya es una realidad desde el inicio de las pruebas oficiales en Baréin, que comenzaron el miércoles en el circuito de Sakhir.

Al término de la primera de las seis jornadas de pruebas que tendrán lugar en Oriente Medio antes de Melbourne, y tras solo una hora de retransmisión concedida a los titulares de los derechos televisivos durante los tres primeros días, por fin han salido a la luz las primeras imágenes a bordo.

En particular, se ha podido ver la vuelta más rápida realizada hasta ahora y ver al campeón del mundo Lando Norris al volante de su McLaren MCL40, que ahora lleva el número 1. Sería prematuro sacar conclusiones definitivas de estas imágenes, ya que la nueva normativa está aún en sus inicios. Sin embargo, ofrecen una primera visión de lo que ha cambiado.

Empezando por el sonido, que refleja muy claramente el drástico aumento de la potencia suministrada por la unidad de potencia eléctrica. Como recordatorio, ahora nos acercamos al 50-50, mientras que en 2025 la proporción era de 80-20 a favor de la térmica. Habrá que esperar a que haya más cámaras a bordo, y también a que se ajusten las posiciones de los micrófonos, para hacerse una idea definitiva, sobre todo porque el sonido de los diferentes bloques debería ser diferente.

El otro aspecto claramente perceptible en la cámara integrada de Lando Norris proviene de la forma de pilotar estos nuevos F1. El "lift and coast» es omnipresente al abordar las curvas, y los pasos por las curvas reflejan la reducción del apoyo.

Sobre todo, el régimen del motor sube considerablemente con grandes reducciones de marcha en algunas curvas lentas, probablemente para recargar la batería. Una vez más, no hay que sacar conclusiones precipitadas, sino solo constatar, ya que los pilotos y las escuderías aún están tratando de determinar la mejor manera de gestionar el despliegue de energía en una vuelta.

Por último, hay que recordar que, en esta fase de las pruebas, no se busca el rendimiento puro en una vuelta. En cuanto al rendimiento, que ya ha sido calificado de tranquilizador por la FIA y Pirelli, por el momento se encuentra en una zona equivalente a la mejor vuelta en carrera del año pasado en Baréin, ya que Lando Norris hizo un tiempo de 1'34"669 el miércoles en el , y la referencia de su compañero de equipo Oscar Piastri en el Gran Premio de 2025 fue de 1'35"140.