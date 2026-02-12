Alpine vuelve a tener problemas y provoca otra bandera roja en Bahréin
Pierre Gasly quedó detenido con el Alpine durante la sesión vespertina del jueves en la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin.
Después de que Franco Colapinto sufriera una falla en el A526 que lo frenó en la mañana del miércoles y provocó una bandera roja, esta vez fue Pierre Gasly quien quedó detenido en el Circuito Internacional de Bahréin.
El piloto francés se detuvo con el monoplaza de Alpine en la escapatoria de la primera curva del trazado cuando habían transcurrido casi dos horas de la sesión vespertina y debió abandonarlo para que lo llevaran de regreso al garaje del equipo en una grúa de plataforma.
Había sido una jornada muy productiva para Alpine hasta entonces, ya que Gasly logró completar 61 vueltas por la mañana —apenas tres menos que la referencia establecida por Lando Norris con McLaren— y acumulaba un total de 97 giros al momento del problema en el coche, más que ningún otro equipo hasta ese momento del jueves.
Por ahora se desconoce cuál fue el problema y si Gasly podrá regresar a la pista durante las dos horas finales de entrenamientos de este jueves.
El piloto francés marcó un mejor tiempo personal de 1m36s723, obtenido durante la sesión matutina, que hasta ahora lo mantiene en el cuarto puesto del clasificador general del día.
El miércoles, Colapinto solo pudo completar 28 vueltas por la mañana, aunque la situación mejoró para Alpine por la tarde, cuando Gasly alcanzó a girar 49 veces.
"Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos y ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar", dijo Colapinto ayer ante los medios en Bahréin, entre ellos Motorsport.com.
Más tarde, Steve Nielsen, director de Alpine, indicó que "algunos problemas en distintas áreas del auto hicieron que tuviéramos que detenernos más de una vez durante la sesión matutina y aplicar algunas soluciones".
Esta fue la tercera detención con bandera roja en lo que va del jueves. La primera ocurrió en la primera parte de la mañana, cuando el Cadillac de Sergio Pérez se quedó detenido en la recta entre las curvas 10 y 11, mientras que por la tarde otra interrupción también involucró a Cadillac, cuando el coche del equipo, ahora con Valtteri Bottas al volante, perdió parte de su espejo retrovisor derecho, que cayó a la pista y casi golpea al Williams.
