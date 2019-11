Masi defiende las demoras de los comisarios para decidir

Masi fue consultado por el contraste entre la casi instantánea decisión de sancionar a Daniil Kvyat en México –donde el ruso recibió diez segundos de sanción por su colisión en la última vuelta con Nico Hulkenberg a minutos de haber cruzado la meta- y la situación con Charles Leclerc en Japón, cuando recién después de la carrera se decidió castigarlo por su incidente en la primera vuelta con Max Verstappen.

El directivo explicó que las decisiones pueden ser tomadas rápidamente si la acción es clara, pero de lo contrario los comisarios prefieren esperar a hablar con los pilotos involucrados.

"Desde el punto de vista de los comisarios, si tienen alguna duda esperarán hasta después de la carrera. Y hacer eso depende exclusivamente del panel de comisarios deportivos", dijo

"¿Queremos una decisión que podría ser incorrecta o queremos la decisión correcta? La cosa es que si queremos la decisión correcta, en su opinión, incluyendo a los cuatro, si quieren tener el punto de vista de los pilotos, esa es su prerrogativa".

"Por eso los cuatro se sientan en una habitación y observan todo. Si hay algo que les gustaría entender mejor, entonces deben ir por ello".

"Lo de Kvyat, habiendo tenido una charla con los comisarios, no podría haber sido más claro. Creo que para usar su terminología, no podría haber sido más blanco o negro. En el caso de Leclerc pensaron que había algo más, y querían obtener la opinión de los dos pilotos".

Consultado si había alguna presión de Liberty, compañía dueña de la F1, para tomar decisiones rápidas, dijo: "No, ninguna en absoluto. Creo que todos nosotros en general tenemos el deseo de que cuando la bandera a cuadros caiga, te gustaría saber, no creo que nadie dude de eso en un sentido filosófico".

"Sin embargo, si queremos tomar la decisión correcta, y toma un poco más de tiempo tomar la decisión correcta, que así sea. No es diferente a un asunto técnico que se encuentra después de la carrera. Entonces adivina qué: cambia el resultado".

"Si está claro es un camino, si no está claro, no está claro. Como he dicho, nuestro objetivo es tomar las decisiones correctas. A veces pueden tardar un poco más de lo que a todos nos gusta, pero sigo siendo partidario de que se tome la decisión correcta en lugar de que se aplique incorrectamente una sanción".