Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Australia

Lindblad disfrutó de unos duelos "bastante extraños" con Verstappen en su debut

El piloto de Racing Bulls, Arvid Lindblad, ha sumado puntos en su debut en la Fórmula 1. Él mismo se sorprendió al encontrarse en duelo con Max Verstappen, entre otros.

Laurens Stade Ronald Vording
Publicado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Desde la novena posición de salida, Arvid Lindblad tuvo un comienzo fulgurante. El novato ganó nada menos que seis posiciones en la primera vuelta e incluso llegó a situarse en tercera posición, pero luego volvió a caer. Al final, logró mantenerse entre los diez primeros y terminó en octava posición, lo que le valió cuatro puntos en su debut, mejor que su experimentado compañero de equipo Liam Lawson

"Es una sensación muy especial", dice Lindblad sobre su puntuación en Australia. "Quiero decir, no esperaba este resultado. Sumara puntos en tu debut es realmente muy bueno, sobre todo si tenemos en cuenta dónde estábamos en Baréin. Así que muchas gracias al equipo, a Red Bull Powertrains y a Ford por el trabajo que han realizado. También estoy muy orgulloso de mí mismo. No creo que haya cometido ningún error este fin de semana. Creo que he sacado el máximo partido al coche en casi todas las sesiones". 

Arvid Lindblad was blij met zijn eerste F1-punten, maar genoot ook van de duels vooraan.

Arvid Lindblad estaba contento con sus primeros puntos en la F1, pero también disfrutó de los duelos en cabeza.

Foto: Lars Baron / Getty Images

Gracias a esa buena salida, Lindblad se vio envuelto en una intensa lucha con algunos nombres consolidados de la Fórmula 1, como Lewis Hamilton y Max Verstappen. "Sí, fue increíble", afirma Lindblad. "Decir que sumé puntos en mi debut no resume bien la carrera. Creo que en un momento dado incluso estaba en tercera posición en la primera vuelta, lo cual es bastante increíble si lo piensas. Compartir la pista y competir con Lewis, Max, Lando [Norris] y todos esos chicos... es algo muy especial. Me lo pasé muy bien". 

El octavo puesto fue una sorpresa para Lindblad. Por eso no se atreve a decir si este tipo de resultados serán posibles durante todo el año para Racing Bulls. "No lo sé", admite. "Creo que este circuito es muy singular por la demanda de energía. Probablemente eso tendrá un papel mucho más importante este año que en el pasado". 

"Con el nuevo motor, cada circuito tiene características diferentes, lo que pondrá de manifiesto los puntos débiles y fuertes de la fuente de potencia", afirma. "Para responder a tu pregunta: creo que cada fin de semana habrá muchas más fluctuaciones entre los equipos. Así que no tiene sentido especular. Ahora voy a intentar disfrutar del momento, analizar con el equipo qué podría haber hecho mejor y luego centrarme en China". 

Más de la F1:

Share Or Save This Story

Artículo previo ¿Cómo puede ser tan grande la diferencia de motor entre Mercedes y sus clientes?
Artículo siguiente Alpine agradece la salvada de Colapinto con Lawson: "¡Porque no tenemos suficientes piezas!"

Top Comments

More from
Laurens Stade

Russell tras la pole en Australia: "No esperábamos ser tan buenos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Russell tras la pole en Australia: "No esperábamos ser tan buenos"

Los problemas que el equipo Cadillac F1 quiere solucionar tras la FP1 en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Los problemas que el equipo Cadillac F1 quiere solucionar tras la FP1 en Australia

Verstappen: las propuestas de modificar el reglamento 2026 llegaron tarde

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen: las propuestas de modificar el reglamento 2026 llegaron tarde
More from
Max Verstappen

No hay duda: Mekies sigue viendo a un Verstappen motivado hasta la médula

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
No hay duda: Mekies sigue viendo a un Verstappen motivado hasta la médula

Verstappen pide a la FIA que tome medidas contra las normas de la F1 para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen pide a la FIA que tome medidas contra las normas de la F1 para 2026

Verstappen se siente "completamente vacío" con respecto a los coches de F1 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen se siente "completamente vacío" con respecto a los coches de F1 de 2026
More from
Racing Bulls

Colapinto: "Tuve muchísima suerte con Lawson en la largada"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Colapinto: "Tuve muchísima suerte con Lawson en la largada"

La pareja de Lawson sorprende con un collar de diamantes inspirado en circuitos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
La pareja de Lawson sorprende con un collar de diamantes inspirado en circuitos de F1

Guía para espectadores para la Fórmula 1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Guía para espectadores para la Fórmula 1 2026

Últimas noticias

NASCAR Phoenix: Ryan Blaney completa el dominio de Penske en una carrera llena de accidentes

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Phoenix
NASCAR Phoenix: Ryan Blaney completa el dominio de Penske en una carrera llena de accidentes

Ralf Schumacher advierte que Mercedes todavía tiene "margen de mejora" en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Ralf Schumacher advierte que Mercedes todavía tiene "margen de mejora" en la F1

Montoya critica con dureza la estrategia de Ferrari con el VSC en Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Montoya critica con dureza la estrategia de Ferrari con el VSC en Australia

Por qué varios pilotos se quejaron de tener la batería descargada en la arrancada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Por qué varios pilotos se quejaron de tener la batería descargada en la arrancada