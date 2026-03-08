Fred Vasseur, director del equipo Ferrari de Fórmula 1, explicó por qué ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton entraron a pits bajo el coche de seguridad virtual (VSC) en el Gran Premio de Australia, después de perder la victoria frente a Mercedes.

La salida relámpago de Leclerc le permitió tomar la delantera de la carrera en Albert Park desde la cuarta posición en la parrilla, y se intercambió la primera posición con George Russell en varias ocasiones durante las primeras 10 vueltas.

Sin embargo, cuando el Red Bull de Isack Hadjar se rompió en la vuelta 11 y provocó un VSC, ambos Ferrari permanecieron en pista mientras los Flechas de Plata entraban a cambiar neumáticos. Esto llevó a Hamilton a expresar su preocupación por radio: "Al menos uno de nosotros debería haber entrado", sugirió.

Otra intervención del VSC ocurrió cuando Valtteri Bottas se retiró en la vuelta 16; cinco coches más entraron a pits en ese momento, pero la entrada del pitlane se cerró rápidamente debido a que el Cadillac averiado estaba ubicado en el interior de la última curva, lo cual fue "mala suerte", dijo Vasseur a Sky Italia.

Leclerc finalmente realizó un pitstop normal en la vuelta 25, seguido por Hamilton en la vuelta 28, con Mercedes tomando una ventaja decisiva camino a un 1-2 en la carrera.

"Lo que pasó fue que Mercedes pensó que iban a entrar de nuevo y todos nos sorprendimos de lo bien que aguantaron los neumáticos, porque podríamos haber hecho 350 vueltas con esos," dijo Vasseur a Canal+ después de la carrera. "A partir de ahí, ellos pudieron explotar esa ventaja."

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El francés amplió el tema más tarde el domingo, al hablar con la prensa escrita.

"Si somos realistas, ellos fueron ocho décimas más rápidos que nosotros ayer," señaló. "Creo que en esta etapa de la carrera, nadie esperaba hacer solo una parada. Apuntamos a lo óptimo para nosotros, y lo óptimo era alargar (la parada en pits)."

"El problema no es la decisión de la estrategia, sino el ritmo puro."

Leer también: Fórmula 1 Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

"Creo que el ritmo de Mercedes era mejor que el nuestro. Incluso cuando entraron a pits eran tres o cuatro décimas más rápidos que nosotros. Mantuvieron ese ritmo durante todo el stint. Está bien, tal vez pudimos pelear un poco más al principio, pero quizá presionando un poco más los neumáticos."

Desde el punto de vista de Vasseur, el vaso está medio lleno a pesar de que Leclerc y Hamilton terminaron tercero y cuarto, a 16 segundos del ganador de la carrera, Russell.

"No tengo arrepentimientos sobre la estrategia, ni sobre el ritmo de hoy," insistió. "Hicimos esto en lugar de lo que hicimos ayer. Ahora vamos a concentrarnos en China."

Las fotos de la carrera del GP de australia de F1